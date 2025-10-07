Spotify na muzykę bezstratną kazało czekać długimi latami. Konkurencja ma to od dawna i Szwedzi w końcu zapowiedzieli takie rozwiązanie w zeszłym miesiącu. Teraz zaczyna się ono pojawiać w Polsce. Jak to włączyć?

Jak włączyć muzykę bezstratną w Spotify Premium?

Zacznijmy od tego, że do korzystania z nowej funkcji niezbędny jest abonament Spotify Premium. W darmowej wersji platformy z reklamami takiej opcji nie ma. Jeśli opłacamy subskrypcję, to następnie należy wykonać następujące kroki.

1. Udajemy się do ustawień aplikacji Spotify.

2. Odnajdujemy sekcję Jakość zawartości multimedialnej.

3. Wybieramy opcję bezstratną.

To sprawi, że muzyka będzie odtwarzana w jakości do 24-bit/44,1 kHz. Oczywiście w celu usłyszenia różnicy warto zaopatrzyć się w lepsze słuchawki lub głośniki. Ponadto zmiana dokonywana jest na konkretnym urządzeniu i nie sprawi, że po wyborze na jednym muzyka bezstratna popłynie na innych, gdzie jesteśmy zalogowani tym samym kontem.

Jak dużo danych pobiera Spotify podczas słuchania muzyki lossless?

Muzyka w formacie bezstratnym brzmi lepiej, ale wiąże się to także z większym zapotrzebowaniem na dane. Dotychczasowa wysoka jakość (320 kbps) w Spotify wymagała przesłania do 150 MB na każdą godzinę słuchania. W przypadku lossless, gdzie wykorzystany jest format FLAC, będzie to nawet 1 GB danych. To oznacza, że odsłuch zwielokrotni pobór danych z internetu i ma to przede wszystkim duże znaczenie podczas słuchania na telefonach czy innych urządzeniach mobilnych połączonych z sieciami komórkowymi.

Ponadto podobnie będzie w przypadku zapisywania plików na pamięci telefonu do odsłuchu w trybie offline. W tym przypadku godzinny album czy playlista również mogą pochłonąć nawet do 1 GB miejsca.

Warto dodać, że Spotify pozwala na ograniczenie odsłuchu muzyki w jakości bezstratnej podczas połączeń z sieciami komórkowymi. Można to wyłączyć i zdecydować się na wybór tylko przy połączeniu z Wi-Fi, co pozwoli zaoszczędzić pakiet gigabajtów dostępny w abonamencie.

"Wydarzenia": Skarby z epoki żelaza. Niezwykłe odkrycie w Trójmieście Polsat News