O co chodzi z Dolby Atmos. Czy warto kupić soundbar dla dźwięku jak w kinie?

Spis treści: 01 Co to jest Dolby Atmos?

02 Czy warto kupić soundbar z Dolby Atmos?

03 Jaki soundbar z Dolby Atmos do 2000 i 3000 zł?

Co to jest Dolby Atmos?

Aby zrozumieć, co to jest dźwięk Dolby Atmos, warto wcześniej dowiedzieć się, czym cechują się pozostałe, starsze formaty audio.

Podstawową formą emisji dźwięku jest sygnał monofoniczny. Działa on w bardzo prosty sposób - cały sygnał dźwiękowy jest podawany jednym kanałem na jedno wyjście. Na tej zasadzie funkcjonują wszystkie urządzenia z pojedynczym głośnikiem.

Rozwinięciem tej technologii jest dźwięk stereofoniczny. To najpopularniejszy format audio. Rozdziela on sygnał na dwa kanały - prawy i lewy. Dzięki temu da się uzyskać efekt, jakby źródło dźwięku znajdowało się po jednej ze stron, przemieszczało się lub znajdowało się na środku, pomiędzy kanałami. Tę technologię wspiera większość słuchawek i głośników na rynku.

Jeszcze bardziej zaawansowany jest dźwięk przestrzenny (tzw. surround). Zapewnia on wrażenie głębi i dokładniejsze poczucie kierunku, z którego się wydobywa. W tej technologii najpopularniejsze są konfiguracje 5.1 (głośnik centralny, dwa przednie boczne i dwa tylne boczne oraz subwoofer) oraz 7.1 (z dodatkowymi głośnikami po bokach z tyłu).

Standard Dolby Atmos jest rozwinięciem dźwięku przestrzennego. Do wspomnianej wcześniej konfiguracji dochodzą głośniki na suficie skierowane w dół lub soundbar wspierający technologię Dolby Atmos skierowany ku górze.

Dzięki temu jest możliwe uzyskanie wrażenia najgłębszego, najdokładniejszego trójwymiarowego dźwięku przestrzennego, jaki można obecnie uzyskać. Pozwala na to też obsługa do 118 obiektów audio, które można dowolnie umieścić w wirtualnej przestrzeni 3D dźwięku. Oznacza to niemal nieograniczone możliwości precyzyjnego oddania kierunku poszczególnych źródeł dźwięku w muzyce, filmach i grach.

Czy warto kupić soundbar z Dolby Atmos?

Do uzyskania możliwie jak najlepszych efektów koniecznych jest kilka rzeczy. Przede wszystkim źródło dźwięku, czyli telewizor z wyjściem HDMI eARC (ze zwiększoną przepustowością danych). Istotne są też film lub muzyka wspierająca standard Dolby Atmos (np. produkcje serwisów streamingowych).

Najważniejsze są jednak odpowiednio rozmieszczone głośniki (wtedy konieczny będzie amplituner) lub, jeśli nie ma się wystarczająco dużo miejsca - soundbar z Dolby Atmos.

Audiofile z pewnością zadowolą się tylko głośnikami w konfiguracji 7.1.2. lub 7.1.4. Takie ustawienie zapewni najgłębszy i najdokładniejszy dźwięk.

Czy w takim razie warto kupić soundbar z Dolby Atmos? Zdecydowanie tak, szczególnie jeśli nie ma się przestrzeni na właściwe ustawienie głośników.

Przede wszystkim zapewni to znacznie lepszą jakość dźwięku niż głośniki wbudowane w TV. Poza tym takie głośniki są bezproblemowe w montażu, zajmują niewiele miejsca i bardzo łatwo można łączyć je bezprzewodowo z innymi urządzeniami multimedialnymi. Często mają też wbudowany subwoofer, który pozwala lepiej oddawać głębsze dźwięki.

Czy sam telewizor musi mieć Dolby Atmos? Nie, jeśli ma się soundbar i zewnętrzne głośniki. Wtedy głośniki z telewizora nie będą wykorzystywane. Ważne jest wyjście HDMI eARC.

Jaki soundbar z Dolby Atmos do 2000 i 3000 zł?

Wśród znawców dominuje przekonanie, że nie ma sensu kupować soundbarów z Dolby Atmos powyżej 3000 zł. Droższe urządzenia nie zapewniają zauważalnie lepszej jakości dźwięku. Można za to pokusić się o montaż dobrych głośników w odpowiedniej konfiguracji.

Wśród soundbarów z Dolby Atmos do 2000 zł warto zwrócić uwagę na Samsung HW-S800B (dźwięk 3.1.2). Jest to eleganckie, smukłe urządzenie, które zapewnia bardzo wysoką jakość audio (zarówno w wysokich, jak i niskich tonacjach) za rozsądną cenę.

Z kolei wśród soundbarów z Dolby Atmos do 3000 zł warto przyjrzeć się np. LG SP8YA (dźwięk 3.1.2) lub Samsung HW-Q800B (dźwięk 5.1.2). Sprzęty wyróżniają się głębokim basem przy zachowaniu naturalnego brzmienia. Ponadto bardzo dobrze sprawdzają się u użytkowników, którym zależy na prostocie użytkowania.

Wiele gotowych konfiguracji pozwala bez najmniejszego kłopotu dostosować brzmienie do filmów, gier czy muzyki. Ponadto ten soundbar z Dolby Atmos od LG bardzo dobrze współpracuje z telewizorami tego producenta - do obsługi obu urządzeń wystarczy jeden pilot.