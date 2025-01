Co to jest soundbar?

Soundbar to kompaktowy system głośników zaprojektowany w celu poprawy jakości dźwięku telewizora. Jest to smukłe urządzenie, które można umieścić pod ekranem telewizora lub zamontować na ścianie. W odróżnieniu od rozbudowanych systemów kina domowego, soundbar zajmuje znacznie mniej miejsca, a mimo to oferuje potężny, wielowymiarowy dźwięk.