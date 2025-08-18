Długi Marsz 10. Chiny testują największą rakietę, którą polecą na Księżyc.

Chiny prowadzą obecnie z Amerykanami wyścig o Księżyc. Wiemy, że Państwo Środka chce wysłać pierwszych tajkonautów na Srebrny Glob jeszcze przed końcem tej dekady. Do tego potrzebna jest m.in. odpowiednia rakieta. W realizacji ambicji kraju ma pomóc potężna konstrukcja o nazwie Długi Marsz 10.

Rakieta Długi Marsz 10 testowana w ośrodku na wyspie Hajnan

Długi Marsz 10 to najpotężniejsza rakieta orbitalna Państwa Środka, która ma umożliwić lot załogowy na Księżyc. Konstrukcja nie jest jeszcze gotowa i znajduje się na etapie prac. Wcześniej w tym miesiącu przeprowadzono ważne testy jej pierwszego stopnia. Próby odbyły się w kosmodromie ma wyspie Hajnan.

Pierwszy stopień rakiety Długi Marsz 10 testowany na wyspie Hajnan został wyposażony w siedem silników YF-100K. Podczas przeprowadzonej próby uruchomiono je na około 30 sekund. W trakcie testu udało się uzyskać aż 900 ton ciągu. Ponadto silniki pracowały synchronicznie, co było bardzo ważne.

Test potwierdził, że silniki mogą pracować synchronicznie zarówno w warunkach normalnych, jak i przy dużej mocy, i dostarczył pełnego zestawu danych

Ogromna rakieta Długi Marsz 10 zabierze Chiny na Księżyc

Długi Marsz 10 będzie najpotężniejszą rakietą Chińczyków. Konstrukcja będzie wysoka na 92 metry i w pełnej wersji otrzyma 21 silników (po siedem w rdzeniu i stopniach pomocniczych). Zapewnią one około trzykrotnie większy ciąg w porównaniu do Długiego Marszu 5.

Chiny rozpoczęły prace nad rakietą Długi Marsz 10 w 2017 r., co zostało poprzedzone wieloma latami badań naukowych. Konstrukcja będzie w stanie wynosić ładunki o masie 27 ton i ma to pozwolić na wysłanie tajkonautów na Księżyc. Państwo Środka wierzy, że taką misję uda mu się zrealizować jeszcze do 2030 r.

Na szczycie rakiety zostanie umieszczony statek z lądownikiem Lanyue, który również znajduje się na etapie testów. Pomieści on dwóch tajkonautów oraz zaopatrzenie i pojazd księżycowy. NASA planuje powrót na powierzchnię Srebrnego Globu na 2027 r. w ramach projektu Artemis, choć mówi się, że agencji będzie ciężko dotrzymać tego terminu.

