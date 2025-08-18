Tą rakietą Chiny chcą wysłać ludzi na Księżyc. Potężna konstrukcja

Dawid Długosz

Długo Marsz 10 to największa rakieta orbitalna Chin, która ma pozwolić Państwu Środka na zrealizowanie wielkich ambicji związanych z lotem załogowym na Księżyc. Niedawno przeprowadzono testy pierwszego stopnia. W trakcie próby silniki rakiety Długi Marsz 10 wygenerowały aż około 900 ton ciągu.

Długi Marsz 10. Chiny testują największą rakietę, którą polecą na Księżyc.
Długi Marsz 10. Chiny testują największą rakietę, którą polecą na Księżyc.CASCmateriały prasowe

Chiny prowadzą obecnie z Amerykanami wyścig o Księżyc. Wiemy, że Państwo Środka chce wysłać pierwszych tajkonautów na Srebrny Glob jeszcze przed końcem tej dekady. Do tego potrzebna jest m.in. odpowiednia rakieta. W realizacji ambicji kraju ma pomóc potężna konstrukcja o nazwie Długi Marsz 10.

Rakieta Długi Marsz 10 testowana w ośrodku na wyspie Hajnan

Długi Marsz 10 to najpotężniejsza rakieta orbitalna Państwa Środka, która ma umożliwić lot załogowy na Księżyc. Konstrukcja nie jest jeszcze gotowa i znajduje się na etapie prac. Wcześniej w tym miesiącu przeprowadzono ważne testy jej pierwszego stopnia. Próby odbyły się w kosmodromie ma wyspie Hajnan.

Pierwszy stopień rakiety Długi Marsz 10 testowany na wyspie Hajnan został wyposażony w siedem silników YF-100K. Podczas przeprowadzonej próby uruchomiono je na około 30 sekund. W trakcie testu udało się uzyskać aż 900 ton ciągu. Ponadto silniki pracowały synchronicznie, co było bardzo ważne.

Test potwierdził, że silniki mogą pracować synchronicznie zarówno w warunkach normalnych, jak i przy dużej mocy, i dostarczył pełnego zestawu danych 
poinformowała Chińska Agencja Załogowych Lotów Kosmicznych (CMA).

Ogromna rakieta Długi Marsz 10 zabierze Chiny na Księżyc

Długi Marsz 10 będzie najpotężniejszą rakietą Chińczyków. Konstrukcja będzie wysoka na 92 metry i w pełnej wersji otrzyma 21 silników (po siedem w rdzeniu i stopniach pomocniczych). Zapewnią one około trzykrotnie większy ciąg w porównaniu do Długiego Marszu 5.

Chiny rozpoczęły prace nad rakietą Długi Marsz 10 w 2017 r., co zostało poprzedzone wieloma latami badań naukowych. Konstrukcja będzie w stanie wynosić ładunki o masie 27 ton i ma to pozwolić na wysłanie tajkonautów na Księżyc. Państwo Środka wierzy, że taką misję uda mu się zrealizować jeszcze do 2030 r.

Na szczycie rakiety zostanie umieszczony statek z lądownikiem Lanyue, który również znajduje się na etapie testów. Pomieści on dwóch tajkonautów oraz zaopatrzenie i pojazd księżycowy. NASA planuje powrót na powierzchnię Srebrnego Globu na 2027 r. w ramach projektu Artemis, choć mówi się, że agencji będzie ciężko dotrzymać tego terminu.

