Trudny quiz z "Awantury o kasę". Te pytania padły w legendarnym teleturnieju
Kolejne odcinki "Awantury o kasę" za nami. W teleturnieju liczy się nie tylko szybkość licytacji i doskonała strategia. Ważna jest czasem odrobina szczęścia, bo nic tak nie ułatwia gry, jak proste pytanie. Ale czy te będą łatwe? Z pewnością nie wszystkie, a maksymalna liczba punktów zarezerwowana jest wyłącznie dla mistrzów.
Śledzicie teleturniej "Awantura o kasę"? Jeśli tak, to bez problemu odpowiecie na te pytania. Jeśli nie - to będzie idealny pretekst, do powtórzenia sobie szkolnej wiedzy. Ale nie tylko. Kilka z tych pytań może położyć na łopatki niejednego eksperta. A ty dasz radę?
Połowa punktów to dobry wynik. Jak zdobędziesz wszystkie, to koniecznie musisz zgłosić się do teleturnieju. Może jako kapitan(ka) drużyny, co ty na to?