Sztuczna inteligencja reaguje lepiej na niegrzeczne polecenia

Julia Król

Julia Król

Najnowsze badanie naukowców z Penn State sugeruje, że sztuczna inteligencja, a konkretnie model 4o ChatGPT, lepiej odpowiada na pytania sformułowane w sposób mniej uprzejmy. Choć wyniki mogą zaskakiwać, eksperyment potwierdził, że niegrzeczne polecenia powodują wzrost trafności odpowiedzi, co budzi wątpliwości dotyczące wpływu tonu na komunikację z AI.

Czy niegrzeczne polecenia poprawiają dokładność ChatGPT 4o?
Czy niegrzeczne polecenia poprawiają dokładność ChatGPT 4o?Canva ProINTERIA.PL

Jakim tonem zwracasz się do ChatGPT? Naukowcy postanowili sprawdzić, czy wydawanie suchych poleceń sztucznej inteligencji przyniesie lepsze rezultaty niż bycie uprzejmym.

ChatGPT woli, gdy polecenia brzmią oschle

W nowym badaniu prowadzonym przez Penn State okazało się, że model 4o ChatGPT dawał lepsze wyniki w odpowiedziach, kiedy pytania zadawane przez badaczy były mniej uprzejme. Opracowano 50 podstawowych pytań wielokrotnego użytku, które naukowcy zmodyfikowali, dodając prefiksy, aby dostosować je do pięciu kategorii tonu: bardzo uprzejmy, uprzejmy, neutralny, niegrzeczny i bardzo niegrzeczny. Obejmowały one kategorie takie jak matematyka, historia i nauki ścisłe, a każde z nich zawierało cztery odpowiedzi - w tym jedną poprawną.

Spośród ponad 250 unikalnych pytań posortowanych według stopnia niegrzeczności, odpowiedź "bardzo niegrzeczna" uzyskała dokładność na poziomie 84,8 proc., o cztery punkty procentowe wyższą niż odpowiedź "bardzo uprzejma". To skłania ku myśleniu, że do LLM lepiej pisać: "Rozwiąż to", niż "Czy byłbyś tak miły i rozwiązał poniższe równanie?".

Zobacz również:

Coraz bliżej sztucznej inteligencji ogólnej
Technologia

Sztuczna inteligencja coraz bardziej ludzka. Posiada emocje?

Sandra Bielecka
Sandra Bielecka

    Podczas badania zespół wykorzystywał różne sformułowania, aby nadać odpowiedni ton pytania, z wyjątkiem neutralnego, gdzie pytanie zostało zadane niezależnie, bez żadnego prefiksu.

    W przypadku bardzo uprzejmych zapytań zaczynali od słów: "Czy mogę prosić o pomoc w rozwiązaniu tego pytania?", natomiast w przypadku niegrzecznych: "Wiem, że nie jesteś mądry, ale spróbuj tego".

    Lepiej używać neutralnych sformułowań rozmawiając ze sztuczną inteligencją

    Mimo tej obserwacji nieuprzejma rozmowa może prowadzić do niezamierzonych konsekwencji.

    - Używanie obraźliwego lub poniżającego języka w interakcji człowiek-sztuczna inteligencja może negatywnie wpłynąć na doświadczenia użytkownika, dostępność i inkluzywność, a także przyczynić się do szkodliwych norm komunikacyjnych - napisali badacze. - Chociaż to odkrycie ma znaczenie naukowe, nie opowiadamy się za wdrażaniem wrogich lub toksycznych interfejsów w rzeczywistych aplikacjach.

    Naukowcy przyznali, że ich badanie jest nieco ograniczone, m.in. tym, że 250 pytań nie jest zbyt wielkim zbiorem danych, a użycie w obserwacji jednego modelu LLM oznacza, że nie można uogólnić wyników na inne modele sztucznej inteligencji. Planują rozszerzenie swojej analizy na inne modele AI.

    Zobacz również:

    AI sprawia, że czujemy się geniuszami, choć wcale nimi nie jesteśmy
    Sztuczna inteligencja

    AI sprawia, że czujemy się geniuszami, choć wcale nimi nie jesteśmy

    Karol Kubak
    Karol Kubak
    Wioska czarownic w Andaluzji. Tradycja sięga mrocznych czasów© 2025 Associated Press
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
    Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

    Najnowsze