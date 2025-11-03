Przypadkowe odkrycie w Poznaniu. Ślady z czasów II wojny światowej

Podczas prac budowalnych, które są obecnie prowadzone na terenie Parku Cytadela w Poznaniu, doszło do przypadkowego odkrycia. Natrafiono na ślady z czasów II wojny światowej.

Odkryto zapomniane tabliczki nagrobne Cytadelowców, utrwalające pamięć o uczestnikach walk o Poznań w 1945 r., które polscy cywile wraz z jednostkami Armii Czerwonej toczyli przeciwko Niemcom. Tablice nagrobne odnaleziono w rejonie estakady Małej Śluzy, przy Muzeum Armii "Poznań".

Tablice upamiętniają Stefana Maroszka i Romana Piotrowskiego, którzy 22 lutego 1945 r. zginęli, walcząc o wyzwolenie Poznania. Stefan Maroszek miał wówczas 39 lat, a Roman Piotrowski 22.

Tablice nagrobne Cytadelowców odnalezione w Parku Cytadela

Jak podano, są to tabliczki z wczesnego okresu istnienia cmentarza. "Przypuszczamy, że pierwsze, jakie zamontowano na grobach na Cytadeli, jeszcze na drewnianych krzyżach".

- Pierwotnie polegli Cytadelowcy zostali pochowani przed Zamkiem Cesarskim. W listopadzie 1945 roku ich szczątki przeniesiono na obecne miejsce pochówku, czyli Cmentarz Bohaterów na stoku Cytadeli. Na zdjęciach, jakie możemy znaleźć w Cyfrowym Repozytorium Lokalnym "CYRYL" istnieje fotografia datowana na 1948 rok gdzie widać już nagrobki w obecnym kształcie - wyjaśnia na Facebooku Muzeum Uzbrojenia, oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

Rozwiń

Upamiętnienie bohaterów walk z 1945 r. Tablice trafią na wystawę

Odnalezione tablice upamiętniające poległych w walkach, jak i współczesne nagrobki, sfotografowano i przeanalizowano.

- Okazuje się, że w jednym wypadku mamy rozbieżność rocznych dat urodzenia. Będziemy tę kwestię wyjaśniać. Mimo że odnalezione tabliczki wydają się na pierwszy rzut oka takie same, to poza wielkością, różnią się zupełnie w sferze graficznej. Ciekawe i symboliczne jest to, że groby są obok siebie, tabliczki w ziemi również były niedaleko siebie - podaje Muzeum Uzbrojenia, oddział WMN.

W przyszłości odkryte tabliczki trafią do wspomnianego muzeum. Będą prezentowane w części ekspozycji poświęconej Cytadelowcom.

Zniszczone nagrobki, pourywane krzyże. Atak wandali na zakład kamieniarski w Krakowie Polsat News