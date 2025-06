Czasem do odkryć dochodzi ze względu na prowadzenie w danym miejscu inwestycji. We Wrocławiu był to remont nawierzchni. Zdj. ilustracyjne. Wikimedia Commons: Arkhipova Marina, CC BY 4.0 DEED, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl / Facebook: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego materiał zewnętrzny