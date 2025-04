Znaleziska niewybuchów z czasów II wojny światowej w ogrodach są stosunkowo częste w regionach, które były intensywnie ostrzeliwane podczas konfliktu. Takie przypadki zdarzają się regularnie w Polsce . Na przykład niedawno wspominaliśmy o tego typu odkryciu w Lipsku w woj. podlaskim, kiedy to podczas prac ogrodowych przy plebanii kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, doszło do odsłonięcia niewybuchu.

Kosił trawę, gdy natrafił na coś dziwnego. Zapytał internautów, co to może być

Ross Miller z Putley w hrabstwie Herefordshire w Anglii kosił w weekend trawnik i przygotowywał się do popołudniowego grilla ze znajomymi. W pewnym momencie natknął się na jakiś wystający z ziemi przedmiot. Pamiętał przy tym, że gdy wprowadzał się do tego domu z rodziną, poprzedni właściciele mówili, że na skraju ogrodu znajduje się "jakiś metalowy element , prawdopodobnie część systemu zaopatrzenia w wodę".

Miller postanowił bliżej przyjrzeć się temu elementowi. Wygląd wystającego z ziemi okrągłego fragmentu z napisami "1940" i "25" od razu nasunął mu skojarzenia z niewybuchem. Mężczyzna postanowił działać i... napisał post w serwisie Reddit z pytaniem, czy jego podejrzenia są słuszne i czy wzywać służby. W odpowiedziach zaroiło się od mniej lub bardziej humorystycznych sugestii, z naciskiem na to, że warto wezwać służby, bo prawdopodobnie jest to "brytyjski pocisk artyleryjski z II wojny światowej".

Saperzy powiadomili Millera, że leżący w ogrodzie relikt II wojny światowej jest niegroźny i że może go sobie zatrzymać. Okazało się, że to sama łuska pocisku, prawdopodobnie do haubicoarmaty 25-funtowej (Ordnance QF 25-pounder). Mierzy ok. 12 cm średnicy i 25 cm wysokości. Widoczne na relikcie napisy "RLB, 1940" świadczą o wyprodukowaniu go przez Royal Ordnance Factory w Birtley w 1940 r., a "1494, J45" to oznaczenia partii i znak inspektora z numerem certyfikacji.