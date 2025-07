Polscy naukowcy odkryli tajemnicze budowle, przeczesując tereny Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego , który leży w Wielkopolsce, mniej więcej w połowie drogi z Poznania do Leszna, w pobliżu miejscowości Kościan i częściowo na terenie wsi Turew oraz Wyskoć. Megality, polskie piramidy, łoża olbrzymów, nasypy ziemne, grobowce typu kujawskiego - starożytne struktury nazywane są różnie. Co o nich wiadomo?

"Weryfikacja archeologiczna dwóch obiektów, w tym rozpoznanie wykopaliskowe jednego z nich, potwierdziły przypuszczenia odkrywców. Są to długie grobowce ziemne zbudowane 5,5 tys lat temu (!) przez ludność kultury pucharów lejkowatych (schyłek epoki kamienia/neolit). Jest to do tej pory drugie tego typu zgrupowanie przebadane na terenie Wielkopolski" - wyjaśnia Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.