Przypadkowe odkrycie w Wielkopolsce

Forteca została odkryta przypadkowo przez pracownika służby Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Artura Golisa. Co ciekawe, nie dokonał tego w terenie, a podczas analizy obrazów uzyskanych dzięki lotniczemu skanowaniu laserowemu, które zostało wykonane przez urządzenie typu LiDAR. Nie jest to pierwsza osada odkryta w tym rejonie Polski. Do tej pory zlokalizowano kilkanaście podobnych. Według archeologów zostały one wzniesione przez społeczność kultury łużyckiej.

Zobrazowanie terenu

W ramach projektu ISOK, czyli Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, urządzenia typu LiDAR są ogólnodostępne dla obszaru całej Polski. System ma przede wszystkim chronić gospodarkę, środowisko oraz społeczeństwo przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Urządzanie jest w stanie wychwytywać nawet niewielkie różnice w wysokości skanowanego obszaru. Co za tym idzie, wykrywa miejsca, gdzie potencjalnie mogły znajdować się dawne budowle.

Na uzyskanych obrazach z terenu Wielkopolski w okolicach Rogaczewa Wielkiego widać wyraźnie owalne założenie o szerokości około 50 metrów i długości około 150 metrów. W środku owalnego zarysu zewnętrznych murów znajduje się trapezoidalna kilkudziesięciometrowa struktura.

Odkrywanie prehistorycznej osady

Prace wykopaliskowe prowadzone były przez archeologów z Fundacji Relicta, by sprawdzić, czy rzeczywiście w tym miejscu znajdą fortecę. Szybko okazało się, że rzeczywiście w tym miejscu są pozostałości po osadzie obronnej. Jednak z początku nie wiadomo było, w jakim okresie została zbudowana.

Wnętrze grodziska przeszukiwano powierzchownie za pomocą detektorów metalu. Aby oszacować wiek grodziska, pobrano próbki węgli drzewnych, by poddać je badaniom radiowęglowym. Okazało się, że konstrukcja powstała prawdopodobnie w VIII wieku p.n.e. Czyli osada pochodzi z tego samego okresu, co słynny Biskupin. Grodzisko otoczone było wałem zbudowanym z drewna i ziemi o szerokości u podstawy około 14 metrów. W fundamentach znaleziono natomiast otoczaki. Co więcej, archeolodzy odkryli, że wał uległ częściowemu nadpaleniu.

Forteca pełniła szczególną funkcję

Archeolodzy przypuszczają, że forteca musiała pełnić szczególną funkcję. Na powierzchni nie odnaleziono żadnych resztek po jakichkolwiek naczyniach ceramicznych, które są powszechne na innych tego typu stanowiskach archeologicznych. Być może grodzisko pełniło funkcję schronienia na czas niepokojów, najazdów czy wojen.

Archeolodzy nie są do końca pewni również tego, jak grodzisko wyglądało wewnątrz. Jedyną podpowiedź stanowi trapezoidalna w planie konstrukcja ujawniona na zobrazowaniach laserowych. Badacze mają nadzieję, że dalsze badania pozwolą odkryć tajemnice tego miejsca. Możliwe, że na dalsze prace wykopaliskowe ujawnią szczegóły, które pozwolą poznać lepiej historię tego miejsca.