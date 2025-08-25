Badają jaskinie, odkrywają skarby przeszłości. Nowe informacje

Jaskinie to prawdziwa kopalnia wiedzy o przeszłości - badacze od lat znajdują w nich nie tylko dowody na to, jakie zmiany zachodziły na Ziemi, ale i na to, jakie stworzenia ją zamieszkiwały w różnych okresach czasu. Niedawno ekspertom udało się m.in. oszacować wiek niezwykłej czaszki znalezionej w jaskini w Grecji, a teraz ogłoszono nowe wyniki badań na temat jaskini w Papui-Nowej Gwinei.

Celem projektu naukowców z University of Southern Queensland i Griffith University z Australii oraz University of Papua New Guinea było ustalenie, czy płaskowyż Great Papuan Plateau mógł być szlakiem migracji wczesnych ludzi do północno-wschodniej Australii, w okresie, gdy Nowa Gwinea i Australia były połączone kontynentem Sahul, który ostatecznie zniknął w wyniku wzrostu poziomu morza pod koniec ostatniej epoki lodowcowej.

Jaskinia w Papui-Nowej Gwinei skrywała ślady sprzed tysięcy lat

Badania przeprowadzone w jaskini Walufeni przy górze Bosavi, wygasłym wulkanie na obszarze Great Papuan Plateau. Ujawniły one osadnictwo już sprzed ponad 10 tys. lat, ale najważniejsze dla tego projektu odkrycia dotyczą okresu sprzed ok. 3 tys. lat temu. Znaleziono muszle morskie zmodyfikowane przez ludzi w celu np. przyozdabiania ubrań lub tworzenia biżuterii. Zostały one przetransportowane ok. 200 km w głąb lądu, z południowego wybrzeża Zatoki Papuaskiej, a nawet z tak odległych miejsc, jak Cieśnina Torresa, by wykorzystywać je w rytuałach, dodawać prestiżu wybranym członkom społeczności, a także stanowić walutę.

Zdaniem badaczy są to dowody na dalekosiężne interakcje między rdzennymi społeczeństwami Oceanii sprzed nawet 3200 lat. To pierwsze takie badania archeologiczne na obszarze płaskowyżu Great Papuan Plateau, zaznaczają uczeni na łamach "The Conversation". Wyniki podważają nadal obecne przekonania o statyczności i niezmienności rdzennych kultur.

Kolejne dowody skłaniają do zmiany postrzegania dawnych ludzi

Ponadto odkrycia w innych rejonach dotyczą lokalnie adaptowanej ceramiki, której styl wywodzi się z dzisiejszego Tajwanu i Filipin, a także sztuki naskalnej o nieznanym stylu i datowaniu, oraz nawiązań do bohatera kulturowego, postaci określanej jako Sido/Souw, obecnej w przekazach ustnych ludów wielu rejonów Oceanii. Profesor Ian J. McNiven z Monash University określił niegdyś ten obszar jako "Sferą Interakcji Kulturowych Morza Koralowego" (Coral Sea Cultural Interaction Sphere), dynamiczną sieć wymiany handlowej, idei i migracji obejmującą Nową Gwineę, Cieśninę Torresa i północno-wschodnią Australię, a nowe odkrycia potwierdzają to podejście.

Badania te wspierają więc rewizję poglądów na temat rdzennych społeczeństw Oceanii, ukazując je jako dynamiczne, innowacyjne i zdolne do dalekosiężnych kontaktów. Odkrycia mają znaczenie nie tylko dla archeologii, ale także dla zrozumienia historii migracji, handlu i wymiany kulturowej w regionie.

Wyniki nowych badań opublikowano na łamach "Australian Archeology".

