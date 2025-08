Jak wskazują badacze, około 800 milionów lat temu rozpoczął się rozpad superkontynentu Rodinia, który doprowadził m.in. do powstania płyty Jangcy. Ta zderzyła się z płytą Morza Południowochińskiego. Wynikiem subdukcji - procesu, w którym oceaniczna płyta wsuwa się pod kontynentalną - było powstanie dobrze już poznanego łuku wulkanicznego Panxi-Hannan na obrzeżach bloku południowochińskiego. Dzięki nowym pomiarom naukowcy odkryli, że pod Chinami znajduje się jeszcze więcej śladów tamtych procesów - np. w postaci formacji, którą nazwano "łukiem skamieniałych wulkanów". Pas ten rozciąga się na ok. 700 km - i, co zaskakujące, sięgał w głąb lądu co najmniej 400-900 km od północno-zachodniej krawędzi płyty Jangcy.