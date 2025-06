Przełomowe odkrycie naukowców. Co skrywa wnętrze Ziemi?

Pióropusze płaszcza Ziemi znane są nauce dopiero od blisko pół wieku. Są to pionowe kolumny gorącej materii pochodzącej z jądra planety. Mogą one tworzyć na powierzchni plamy gorąca - punkty wulkaniczne niesąsiadujące z granicami płyt tektonicznych, występujące np. na Hawajach, w Islandii czy w Yellowstone (USA). Do tej pory zidentyfikowano kilkadziesiąt takich punktów, ale niedawne odkrycie pod Omanem to coś zupełnie nowego.

Choć strumienie z jądra Ziemi są względnie stałe, to płyty litosfery przesuwają się, a wraz z nimi plamy gorąca. Zjawisko to nie zostało jeszcze w pełni poznane, a w jego lepszym rozumieniu pomogło odkrycie "pióropusza - ducha" pod Omanem. Nadano mu nazwę "Dani". To może być pierwsze takie zjawisko zaobserwowane do tej pory. Może ono wyjaśniać, w jaki sposób przekształca się Ziemia, a także jakie nieznane dotąd procesy zachodzą w jej wnętrzu.

Pióropusz - duch pod Omanem ma wpływ na procesy geologiczne

Jak doszło do tego odkrycia? Geolodzy wykryli niezwykle wysoką temperaturę pod górami Al-Hadżar, łańcuchu górskim rozciągającym się w północnej części Omanu i częściowo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jednocześnie nie dochodzi tam do aktywności wulkanicznej. To wskazuje na istnienie pióropusza - ducha. Standardowe pióropusze płaszcza, przez które stopione skały ciągną ku powierzchni, w końcu prowadzą do erupcji. Tu jednak strumień pozostaje ukryty - stąd określenie "duch" albo "widmo".

Obrazy tomograficzne "pióropusza - ducha" Dani w Omanie S. Pilia et al. (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

To właśnie czyni to odkrycie unikalnym. To jak dotąd jedyne takie zaobserwowane zjawisko na świecie. Pióropusze płaszcza odgrywają kluczową rolę w procesach geologicznych, ale do tej pory we wszystkich obserwowanych przypadkach towarzyszyły im erupcje na powierzchni. W górach Omanu nie ma aktywności wulkanicznej, dlatego procesy tam zachodzące otwierają pole dla nowych badań. Mogą one dać nam szerszy obraz tego, w jaki sposób ciepło przedostaje się z jądra Ziemi do górnych warstw. Istnieją też dowody, że wpłynął on strukturę Ziemi.

Strumienie ciepła z jądra Ziemi wpływają na wszystko

"Prezentujemy interdyscyplinarny dowód ujawniający pierwszy jasny przykład amagmatycznego pióropusza 'ducha' we wschodnim Omanie - pióropusza Dani. Pomimo braku wulkanizmu powierzchniowego w obecnych czasach pióropusz ten został dokładnie zobrazowany" - wyjaśniają odkrywcy.

Znaleźli oni również dowody na to, jak strumień astenosferyczny (związany z warstwą płaszcza Ziemi tuż pod litosferą) powiązany z Dani zmienił ruch płyty indyjskiej w późnym eocenie. Pozwoliło to ustalić czas, w którym pióropusz - duch pojawił się pod litosferą.

Przepływy ciepła z jądra do powierzchni Ziemi są kluczowe dla zrozumienia jej dynamiki, bowiem wpływają one praktycznie na wszystko - od aktywności tektonicznej po pole magnetyczne.

Samo zaś odkrycie pierwszego pióropusza - ducha wskazuje, że wciąż jeszcze nie wiemy wszystkiego o tym, co dzieje się pod ziemią. Możliwe, że takie zjawisko występuje jeszcze gdzieś indziej, choć do tej pory nie znaleziono jego symptomów.

Źródło: Si. Pilia, G. Iaffaldano, D. R. Davies, M. Ismaiel, P. A. Sossi, S. Whattam, D. Zhao, H. Hu, Ghost plumes hidden beneath Earth's continents, Earth and Planetary Science Letters, Volume 666, 2025, 119467, ISSN 0012-821X, https://doi.org/10.1016/j.epsl.2025.119467.

materiały prasowe