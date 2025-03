Park Narodowy Yellowstone to fenomen na skalę światową , który słynie m.in. ze swoich gorących źródeł i gejzerów, takich jak Grand Prismatic Spring i Old Faithful. Ze względu na swoją unikalność, najstarszy park narodowy na świecie cieszy się ogromną popularnością wśród turystów.

Park "żyje" - ciągle zachodzą w nim zmiany. Wzbudzają zainteresowanie przede wszystkim dlatego, że park leży nad uśpionym superwulkanem Yellowstone . W przeszłości wulkan ten był odpowiedzialny za gigantyczne erupcje. Teraz sieć obiegła wieść, że w parku znów zaszły pewne zmiany . Tym razem stały się one obiektem zainteresowania nie tylko dla naukowców, ale i dla turystów.

Co się dzieje w Parku Narodowym Yellowstone?

W Parku Narodowym Yellowstone pojawił się nowy element - ziemia otworzyła się i buchnęła z niej para, tworząc wysoką, widoczną z drogi kolumnę. Takie twory termiczne zawdzięczają swoją aktywność właśnie wspomnianemu wulkanowi - pod obszarem parku znajduje się komora magmowa, a rozgrzana lawa podgrzewa wody. Od kwietnie, gdy w Yellowstone otwarte zostaną drogi do ruchu samochodowego, turyści będą mogli oglądać nową kolumnę pary z punktu postojowego, podaje Associated Press.

Lokalizacja nowej atrakcji jest bardzo ciekawa - nowy aktywny otwór termalny znajduje się w regionie Roadside Springs, nieopodal Norris Geyser Basin. Jest to słynny kompleks - najgorętszy, najstarszy i najbardziej dynamiczny obszar termalny parku. To właśnie na tym terenie magma kaldery Yellowstone znajduje się szczególnie blisko powierzchni. Czy pojawienie się nowego aktywnego tworu termalnego w takiej okolicy może zwiastować przebudzenie wulkanu Yellowstone? Specjaliści uspokajają, że biorąc pod uwagę wszystkie inne parametry, nie jest to aktualnie prawdopodobne.