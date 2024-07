Park Narodowy Yellowstone to najstarsze tego typu założenie na świecie. Utworzony w 1872 roku w Stanach Zjednoczonych park jest znany przede wszystkim z geotermalnych zjawisk — na jego obszarze jest ponad 10 tys. obiektów hydrotermalnych, z czego ponad 500 to gejzery!

Wśród nich znajduje się ten najsłynniejszy — Old Faithful, oraz wiele innych, dających spektakularne pokazy podczas wybuchów. Zwykle takie eksplozje to wspaniała atrakcja turystyczna, ale niekiedy mogą być groźne, o czym przekonali się turyści obecni na ścieżce w pobliżu jednego z uśpionych od lat gejzerów. Duża erupcja zaskoczyła wszystkich i doprowadziła do zniszczeń.



Niespodziewana eksplozja gejzeru w Yellowstone. Film pokazuje skalę zajścia

Do wybuchu doszło na terenie Biscuit Basin około godziny 10:00 czasu lokalnego, a jej źródło znajdowało się zgodnie z danymi US Geological Survey na obszarze Black Diamond Pool. Do wybuchów nie dochodzi tam często — silna eksplozja miała miejsce po trzęsieniu ziemi w lipcu 2006 r., czemu towarzyszyły erupcje także w kolejnych dniach. Od tego czasu wybuchy zdarzają się rzadko, a ostatnią większą eksplozję zaobserwowano w 2016 r.

Teraz jednak gejzer, który znajduje się blisko promenady, znów eksplodował, nagle wyrzucając „gorącą parę wodną, wodę oraz ciemne skały i inne zanieczyszczenia na około 30 metrów”, podał ekspert z Yellowstone Volcano Observatory w rozmowie z ABC News. Ten nieaktywny od 2016 roku gejzer zaskoczył siłą niespodziewanego wybuchu, ale w tym roku dawał już o sobie znać — jak przekazał autor „Wulkanów świata” Bartłomiej Krawczyk — miał dwie niewielkie erupcje.

Silny wybuch gejzeru w parku narodowym w Stanach Zjednoczonych zniszczył promenadę

Niespodziewana eksplozja hydrotermalna uśpionego od lat gejzeru w Parku Narodowym Yellowstone doprowadziła do zniszczenia ścieżki turystycznej, na której znajdowali się w tym czasie turyści — kilkanaście osób stało tuż przy obszarze, gdzie znajduje się gejzer. Według relacji obecnych na miejscu zwiedzających niektórzy odczuli uderzenia wyrzuconych podczas eksplozji okruchów skalnych, ale nikt nie odniósł obrażeń. Jedna z turystek wspomina, że wszyscy byli wstrząśnięci, ale gdy przewodnik zaczął krzyczeć, by uciekać, ruszyli. Podróżni mieli szczęście, bo jak wspomina autor bloga „Wulkany świata” i książki „Wulkany. Sekrety wysp wulkanicznych”, niekiedy takie nagłe wybuchy kończą się tragicznie.

- Blisko Sapphire Pool doszło [...] do eksplozji hydrotermalnej, czyli gwałtownej konwersji wody w parę wodną. Takie eksplozje są nagłe i w sumie to cud, że nikt nie zginął. Czasem takie eksplozje hydrotermalne (erupcje gejzerów) zabijają ludzi. W 1903 roku nowozelandzki gejzer Waimangu (największy ówczesny gejzer na świecie, obecnie nieaktywny) zabił eksplozją cztery osoby — przekazał autor „Wulkanów świata”.

Wybuch w Yellowstone. "Było spektakularnie i niebezpiecznie"

Zdjęcie lotnicze wykonane przez National Park Service jakiś czas po wybuchu pokazało, że basen w pobliżu promenady nieco się powiększył w porównaniu do ostatnich zdjęć satelitarnych, a jego woda zmieniła barwę na beżową i przypomina błoto. Sapphire Pool, oddalony od Black Diamon Pool o ok. 90 metrów, zachował swoje zwykłe niebieskie odcienie.

Według naukowca Mike'a Polanda z Yellowstone Volcano Observatory eksplozja mogła być spowodowana „zatkanym korytarzem w rozległej podziemnej sieci, która leży u podstaw słynnych na całym świecie gejzerów, gorących źródeł i innych elementów termicznych Yellowstone”, podaje ABC News. Black Diamond Pool ma średnią temperaturę w wysokości 64,7 °C, a „zator mógł doprowadzić do nagromadzenia ciepła i znacznego wzrostu ciśnienia, tak jak dzieje się to w szybkowarze. Woda nagle zamieniła się w parę, powodując natychmiastowe i ogromne zwiększenie objętości i wyzwalając tym samym eksplozję”, wyjaśnił ekspert.

- To, co widzieliśmy, było spektakularne i zdecydowanie niebezpieczne. Ale w skali tego, co potrafi system Yellowstone, a czego byliśmy świadkami w przeszłości, było to stosunkowo niewielkie wydarzenie — powiedział Poland. - To jednak bardzo dobre przypomnienie o tym, jakie zagrożenia znajdują się w Yellowstone.