Yellowstone. Można tu oglądać gejzery i gorące źródła

Od słynnych gorących źródeł, jak Grand Prismatic Spring, po spektakularne gejzery, takie jak Old Faithful - Park Narodowy Yellowstone to unikat geologiczny i przyrodniczy. To miejsce wyjątkowe na skalę światową, będące najstarszym parkiem narodowym na świecie, a przy tym jednym z najbardziej ikonicznych miejsc tego typu.

Yellowstone usytuowany jest na ogromnym wulkanicznym płaskowyżu, pod którym znajduje się rozległa komora magmowa. Dostępne do oglądania w Yellowstone fumarole, gejzery, gorące źródła i wulkany błotne to właśnie powierzchniowe przejawy tego, co kryje się pod powierzchnią. Badania tych obiektów przyniosły naukowcom wiele fascynujących, ale i niepokojących odkryć.

Reklama

Zobacz też: Niebezpieczna eksplozja w Yellowstone. Filmy pokazują skalę zajścia

Co skrywają gorące źródła Yellowstone?

Yellowstone znajduje się na terenie trzech stanów USA - Wyoming, Montana i Idaho - i rozciąga się na obszarze niemal 9 tys. kilometrów kwadratowych. Dzięki nagromadzeniu przyrodniczych zjawisk na tak dużej powierzchni Yellowstone fascynuje zarówno oglądających, którzy przyjeżdżają w to miejsce z całego świata, jak i naukowców, którzy nieraz dokonywali tu niesamowitych odkryć.

Między innymi dzięki zbadaniu próbek z Grand Prismatic Spring, największego gorące źródła w Parku Narodowym Yellowstone i w Stanach Zjednoczonych, które należy do kompleksu termalnego Midway Geyser Basin, udało się stwierdzić, że życie jest możliwe nawet w tak ekstremalnym środowisku. W źródle stwierdzono bowiem obecność ciepłolubnych sinic (temperatura wody wynosi tu od 64 do 87 °C). To natomiast pozwoliło naukowcom dojść do wniosku, że również na innych planetach prawdopodobieństwo istnienia życia może być bardzo duże.

Park Narodowy Yellowstone to także miejsce wielu innych, czasem dość niepokojących odkryć. Wśród nich można wymienić np. identyfikację wyjątkowo złożonych wirusów liczących 1,5 mld lat, które zasiedlają gorące źródła parku. Odkrycie tych wirusów, choć brzmi dość złowieszczo, może być jednocześnie kluczem do zrozumienia samych początków życia na Ziemi.

Niepokojące odkrycia w Yellowstone

Niejednokrotnie na terenie Parku Narodowego Yellowstone dochodziło także do zaginięć turystów, a ślady po niektórych z nich odnajdywano właśnie w gorących źródłach. Poszczególne incydenty ocenia się jako wypadki, inne sytuacje dotyczą natomiast świadomej decyzji zwiedzających co do tego, aby wejść do źródła.

Przykładowo w 2016 r. 23-latek Colin Scott wraz ze swoją siostrą zboczyli ze szlaku w Yellowstone, ignorując znaki o niebezpieczeństwie, bo chcieli znaleźć miejsce do pływania. Gdy Scott podszedł do jednego ze źródeł, poślizgnął się i wpadł do wody. Ratownicy stwierdzili, że ze względu na wysoką temperaturę i kwasowość wody, w dość szybkim tempie doszło do niemal całkowitego rozpuszczenia ciała. Ze źródła wydobyto portfel i klapki mężczyzny.

Innym przykładem jest odnaleziona w źródle Abyss Pool na obszarze West Thumb Geyser Basin stopa w trampku. Przeprowadzone w 2023 r. testy DNA ujawniły, że szczątki należały do 70-latka z Los Angeles, Il Hun Ro. Tego typu odkryć w Yellowstone dokonano niestety więcej.

- Gorące źródła spowodowały obrażenia lub śmierć większej liczby osób w Yellowstone niż jakikolwiek inny obiekt naturalny - podały służby parku.

Kiedy wybuchnie superwulkan Yellowstone?

Poza badaniem gorących źródeł oraz innych obszarów parku, gdzie znaleziono m.in. różne skamieniałości, uwaga naukowców skupia się też na tzw. superwulkanie Yellowstone. Związany jest on z wieloma erupcjami, w tym tymi największymi, które miały miejsce 2,1 mln, 1,3 mln oraz 640 tys. lat temu.

Badacze starają się przewidzieć, kiedy może nastąpić kolejny wybuch Yellowstone, zaznaczają przy tym, że mimo siania ogromnych zniszczeń w przeszłości, obecnie jest to wulkan uśpiony - ostatnia aktywność Yellowstone miała miejsce ok. 70 tys. lat temu.

Czy w związku z tym istnieje szansa, że superwulkan Yellowstone wybuchnie w najbliższym czasie? Najnowsze wyniki badań wskazują, że prawdopodobieństwo erupcji Yellowstone oszacowano na 0,001 proc. rocznie.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!