Pulsujący termometr w Yellowstone. Czym jest to niezwykłe zjawisko?

Park Narodowy Yellowstone to najstarszy park narodowy na świecie. Nnajduje się w Stanach Zjednoczonych i zahacza o trzy stany: Wyoming, Idaho i Montana. Co ciekawe Park Yellowstone usytuowany jest na wulkanicznym płaskowyżu, dzięki czemu zawdzięczamy te wszystkie aktywności wód.

Wody Yellowestone

Jedną z tych atrakcji jest Doublet Pool, basen hydrotermalny wykazujący bardzo interesujące aktywności. Doublet Pool posiada swoisty system hydrauliczny, stworzony z podziemnych „rur” wodnych, które sięgają głębokości nawet 2,4 metra. Całe jezioro zajmuje powierzchnię porównywalną do połowy kortu tenisowego.

Jezioro to wykazuje bardzo ciekawe aktywności, ponieważ co mniej więcej 20-30 minut uwalniana jest energia, która uderza w otaczającą ją ziemię i w niemal wrzącą wodę. Ten przypadek o tyle jest interesujący, że w porównaniu do podobnych zbiorników, takie aktywności powodują zazwyczaj wyzwolenie gejzeru gorącej wody i pary wodnej.

Badania nad Doublet Pool

Naukowcy postanowili dokładniej przebadać zbiornik i doszli do ciekawych rezultatów. Te regularne aktywności i wibracje pozwalają określić ilość energii ogrzewającej dno basenu. Możemy powiedzieć, że działa jak termometr, który dodatkowo wydaje charakterystyczne dudniące dźwięki.

Wszystko spowodowane jest tym, że w systemie hydraulicznym zbiornika znajdują się bąbelki, które wywołują owe pulsacje pod wpływem ciepła wody, która podgrzewana jest przez bardzo gorącą magmę znajdująca się pod Yellowstone. Bąbelki zapadając się pod wodą, tworzą wibracje, które możemy poczuć i usłyszeć.

W przypadku innych gorących źródeł proces ten wywołuje erupcję gorącej wody i pary, jednak Doublet Pool działa trochę inaczej. Woda w nim zawarta nie jest w stanie wytworzyć tak dużego ciśnienia, aby nastąpił wybuch, jedynie rozbrzmiewa z hukiem.

Dlaczego Doublet Pool pulsuje

Naukowcy postanowili zbadać dokładniej procesy zachodzące w tym konkretnym zbiorniku, a dokładniej częstotliwość, z jaką on pulsuje. Jest to również ważne w kontekście zdobycia dokładniejszych informacji na temat strumieni hydrotermalnych znajdujących się pod Yellowstone. Odkryli, że tempo uderzeń zmienia się z roku na rok, a nawet z godziny na godzinę!

Dane uzyskane w 2016 roku wskazują, że przerwy między jednym uderzeniem a drugim trwały około 30 minut, w 2018 roku było to już 13 minut, następnie w 2021 roku interwał wzrósł nagle i trwał około 20 minut. Naukowcy próbują dowiedzieć się, co sprawia, że zachodzą takie zmiany w częstotliwości uderzeń. Jednym z wyjaśnień jest to, że ogrzewanie hydrotermalne, któremu jest poddawana woda w Doublet Pool, wpływa na częstotliwość uderzeń.