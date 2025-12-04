Czego Polacy najczęściej szukali w internecie w 2025 r.? Google odpowiada
Google udostępniło najnowsze podsumowanie roku z własnej wyszukiwarki. Co najczęściej było wyszukiwane w internecie przez Polaków w 2025 r.? Ostatnie 12 miesięcy z pewnością zdominowane zostały przez wybory prezydenckie. Zobaczmy, jakie hasła zyskiwały na popularności w Google w tym roku i co wyszukiwali Polacy.
Google co roku w grudniu udostępnia podsumowanie roku we własnej wyszukiwarce. W ten sposób możemy się dowiedzieć, które hasła były najczęściej wyszukiwane w internecie w Polsce oraz na całym świecie. Zobaczmy, co cieszyło się rosnącym zainteresowaniem ze strony rodaków.
Rok 2025 w wyszukiwarce Google - hasła zyskujące na popularności i ludzie
W 2025 r. w Polsce mieliśmy wybory prezydenckie, a więc był to temat, który zdominował wyszukiwarkę Google. Polacy szukali najczęściej różnych informacji związanych z wyborami. Wysokie miejsce (w kategorii Ludzie pierwsze) zajął Karol Nawrocki. Co nie powinno dziwić, gdyż kandydat obywatelski popierany przez PiS nie był początkowo zbyt znaną postacią i rodacy chcieli się o nim dowiedzieć jak najwięcej.
Hasła zyskujące na popularności
- Wybory prezydenckie
- Labubu
- Wyniki wyborów
- Heweliusz
- Joanna Kołaczkowska
- Karol Nawrocki
- Charlie Kirk
- Robert Prevost
- Iran
- Papież Franciszek
Ludzie
- Karol Nawrocki
- Robert Prevost
- Rafał Trzaskowski
- Justyna Steczkowska
- Grzegorz Braun
- Maciej Maciak
- Adrian Zandberg
- Joanna Senyszyn
- Krzysztof Stanowski
- Jan Urban
Ludzie, których pożegnaliśmy
- Joanna Kołaczkowska
- Charlie Kirk
- Papież Franciszek
- Ozzy Osbourne
- Diogo Jota
- Katarzyna Stoparczyk
- DJ Hazel
- Tomasz Jakubiak
- Sonia Szklanowska
- Barbara Skrzypek
Rok 2025 w wyszukiwarce Google - filmy, seriale, aktorzy oraz ludzie polityki i sportu
Oczywiście dużą popularnością w Google nadal cieszyły się także zapytania o popularne filmy czy seriale oraz aktorów. Polacy najczęściej wyszukiwali poniższe tematy.
Filmy
- Dom dobry
- Konklawe
- Minecraft
- Druga Furioza
- Bridget Jones: Szalejąc za facetem
- Nosferatu
- Frankenstein
- Babygirl
- Thunderbolts
- Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
Seriale
- Heweliusz
- Squid Game
- Wzgórze psów
- 1670
- Dojrzewanie
- Ginny & Georgia
- Tylko jedno spojrzenie
- The Last of Us
- Wednesday
- Czarne stokrotki
Aktorzy
- Jacek Kopczyński
- Maciej Musiał
- Filip Gurłacz
- Martyna Byczkowska
- Grażyna Szapołowska
W przypadku ludzi ze świata polityki ludzie najczęściej szukali w Google informacji o kandydatach na urząd prezydenta.
Ludzie ze świata polityki
- Karol Nawrocki
- Rafał Trzaskowski
- Grzegorz Braun
- Adrian Zandberg
- Joanna Senyszyn
Jeśli natomiast chodzi o świat sportu lista prezentuje się następująco. Na pierwszym miejscu uplasował się Jan Urban.
Ludzie sportu
- Jan Urban
- Amanda Anisimova
- Andre Silva
- Agata Wróbel
- Mateusz Gamrot
Rok 2025 w wyszukiwarce Google - inne hasła zyskujące na popularności
Oczywiście w trakcie 2025 r. Polacy szukali także mnóstwo innych informacji. Nierzadko były to zapytania sformułowane w postaci pytań zaczynających się od "ile kosztuje…", "ile…" czy "ile lat ma…".
Ile kosztuje...?
- Labubu
- zestaw Minecraft w McDonald's
- burger Drwala
- 100 g złota
- przegląd auta
- bilet na koncert Pitbulla
- Wojanek
- szczepionka na krztusiec
Ile...?
- kolan ma koń
- zarabia prezydent Polski
- palców ma kot
- wymion ma krowa
- jest powiatów w Polsce
- miejsc ma Tauron Arena Kraków
- trwa konklawe
- miast jest w Polsce
- trwa kadencja prezydenta
- osób przeżyło katastrofę Heweliusza
Ile lat ma / miał...
- Karol Nawrocki
- nowy papież
- Rafał Trzaskowski
- Wojan
- Grażyna Szapołowska
- Ewa Minge
- Sławomir Mentzen
- Jan Paweł II jak został papieżem
- Melania Trump
- Barbara Bursztynowicz
Oczywiście w 2025 r. nie w Google nie brakowało również pytań zaczynających się od "Co to...", "Co robi..." czy "Kiedy...". Dużą furorę z pewnością zrobił "snus".
Co to…?
- snus
- Szon Patrol
- polucja
- wotum zaufania
- late poll
- Labubu
- KPO
- za Święto 11 listopada
- ablacja
- 67
Co robi...
- papież
- żona Karola Nawrockiego
- Will Smith w Polsce
- żona Rafała Trzaskowskiego
- snycerz
- mąż zaufania
- Tomasz Wolny
- cytrulina
- kura
- Andrzej Duda
Kiedy...
- wybory prezydenckie
- druga tura wyborów
- wyniki wyborów prezydenckich
- konklawe
- debata Mentzen Trzaskowski
- gra Iga Świątek
- pogrzeb papieża Franciszka
- drugi sezon 1670
- będzie debata prezydencka
- gra Kamil Majchrzak
Następnie mamy najpopularniejsze zapytania zaczynające się od fraz "Jak...", "Jak zrobić..." oraz "Czy...". Tutaj również pojawiają się nawiązania do tegorocznych wyborów prezydenckich.
Jak...?
- zmienić miejsce głosowania
- zmarł Avicii
- zamontować drzwi wewnętrzne
- sprawdzić gdzie głosować
- usunąć rdzę z metalu
- położyć panele podłogowe
- złożyć komputer PC
- fugować płytki
- podłączyć gniazdko elektryczne
- zbudować wędzarnię ogrodową
Jak zrobić...?
- dobrą kiełbasę
- tynk mozaikowy
- palmę wielkanocną
- domowe SPA
- naturalne maseczki na twarz
- makijaż permanentny brwi
- ciasteczka ze Squid Game
- bramę garażową uchylną
- zrzut ekranu w telefonie
- dobre espresso w domu
Czy...?
- 11 lipca jest dniem wolnym od pracy
- zaskroniec mruga
- w Wielką Sobotę można jeść mięso
- papież Franciszek żyje
- będzie wojna
- 2 maja sklepy są otwarte
- wybrano papieża
- Wielki Piątek jest wolny od pracy
- religia wlicza się do średniej
- metro już działa
Użytkownicy polskiej wyszukiwarki Google szukali również odpowiedzi na pytania "Dlaczego...", "Kto..." czy "Gdzie...".
Dlaczego...?
- Izrael zaatakował Iran
- zatonął Heweliusz
- Los Angeles płonie
- Golden zabił Kaszuba
- Indian nazywamy Indianami
- umieramy
- Henry Cavill zrezygnował z Wiedźmina
- kobiety uprawiają ogrody
- tyle policji w Warszawie
- TikTok znika z USA
Kto...?
- wygrał Eurowizję
- wygrał wybory prezydenckie
- został nowym papieżem
- jest prezydentem Polski
- wygra wybory
- napisał hymn Polski
- odpadł z Tańca z gwiazdami
- wygrał Złotą Piłkę
- wygrał Konkurs Chopinowski 2025
- wygrał debatę
Kto to...?
- deponent
- sutener
- Natsu
- predator
- Maciej Maciak
- demagog
- nepodziecko
- Maria Jeleniewska
- jest sapioseksualista
- Magic Mars
Gdzie...?
- pasikonik ma uszy
- kupić ciasto kataiﬁ
- kręcono "Wzgórze Psów"
- spadły drony w Polsce
- jest Zbigniew Ziobro
- jest Zybork
- będzie pochowany papież Franciszek
- wynaleziono margarynę
- kupić ciasto ﬁlo
- leży Bazylea
Nie zabrakło również poszukiwań związanych z muzyką. Poniżej zestawienie najczęściej szukanych koncertów oraz tekstów piosenek.
Koncert
- Pitbull
- Quebonaﬁde
- The Weeknd 2026
- The Neighbourhood
- Chopinowski 2025
- Jennifer Lopez
- Sanah Warszawa
- Shawn Mendes
- Dawid Podsiadło 2026
- Billie Eilish
Tekst piosenki...
- Najwięcej witaminy
- Gaja
- Nie ma fal
- Sigma Boy
- APT
- Genziara
- Golden
- Pij Wojanka
- Zostań moją przyjaciółką
- G.O.A.T
W polskim Google szukano cen zyskujących na popularności produktów. W pierwszej trójce znalazły się Labubu, iPhone 17 oraz Thermomix 7.
Cena…
- Labubu
- iPhone 17
- Thermomix 7
- Microlino
- Steam Machine
- RTX 5070
- Nintendo Switch 2
- F16
- XRP
- Dacia Bigster
Niesłabnącą popularnością cieszyły się hasła związane z kulinariami i przepisami. Polacy szukali również różnych diet.
Jak jeść...?
- kasztany jadalne
- kumkwat
- rambutan
- tamarillo
- mangostan
- pomelo
- nasiona chia
- ﬁgę świeżą
- kaki
- mango
Przepis na...
- dubajską czekoladę
- żurek wielkanocny
- kasztany jadalne
- babkę wielkanocną
- karkówkę z grilla
- sałatkę jarzynową
- powidła śliwkowe
- golonkę w piwie
- żeberka w miodzie
- syrop z czarnego bzu
Dieta...
- SIRT
- na masę mięśniową
- Adele
- bracia Rodzeń
- imitująca post
- planetarna
- odchudzająca jadłospis
- dla cukrzyka typu 2
- na obniżenie cholesterolu
- przy wysokim ciśnieniu
Kolejne dwa zestawienia z wyszukiwarki Google za 2025 r. prezentują hasła związane z przygotowaniem konkretnych rozwiązań oraz memy. W tym drugim przypadku zostały one zdominowane przez ludzi ze świata polityki.
Jak przygotować...?
- ścianę do malowania
- kurki do jajecznicy
- rabarbar do ciasta
- fasolkę szparagową do mrożenia
- się do rezonansu
- stek
- ziemię pod truskawki
- szparagi
- kasztany
- mięso na burgery
Memy...
- Karol Nawrocki
- Rafał Trzaskowski
- Joanna Senyszyn
- tłusty czwartek pączki
- po wyborach
- debata
- Grzegorz Braun
- KPO
- Sławomir Mentzen
- cóż szkodzi obiecać
Na koniec Google prezentuje najpopularniejsze definicje oraz wyszukiwania zaczynające się od frazy "Co oznacza...".
Deﬁnicja...
- faszyzm
- produkty turystyczne
- gaslighting
- zamach stanu
- sharenting
- wykroczenie
- nepodziecko
- spółka nieruchomościowa
- karta graﬁczna
- satyra
Co oznacza...?
- żałoba narodowa
- 67
- tralalero tralala
- sybau
- mayday
- wotum zaufania dla rządu
- skrót KPO
- zerowy PIT dla rodzin z dwójką dzieci
- azizam
- artykuł 4. NATO