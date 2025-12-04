Google co roku w grudniu udostępnia podsumowanie roku we własnej wyszukiwarce. W ten sposób możemy się dowiedzieć, które hasła były najczęściej wyszukiwane w internecie w Polsce oraz na całym świecie. Zobaczmy, co cieszyło się rosnącym zainteresowaniem ze strony rodaków.

Rok 2025 w wyszukiwarce Google - hasła zyskujące na popularności i ludzie

W 2025 r. w Polsce mieliśmy wybory prezydenckie, a więc był to temat, który zdominował wyszukiwarkę Google. Polacy szukali najczęściej różnych informacji związanych z wyborami. Wysokie miejsce (w kategorii Ludzie pierwsze) zajął Karol Nawrocki. Co nie powinno dziwić, gdyż kandydat obywatelski popierany przez PiS nie był początkowo zbyt znaną postacią i rodacy chcieli się o nim dowiedzieć jak najwięcej.

Hasła zyskujące na popularności

Wybory prezydenckie Labubu Wyniki wyborów Heweliusz Joanna Kołaczkowska Karol Nawrocki Charlie Kirk Robert Prevost Iran Papież Franciszek

Ludzie

Karol Nawrocki Robert Prevost Rafał Trzaskowski Justyna Steczkowska Grzegorz Braun Maciej Maciak Adrian Zandberg Joanna Senyszyn Krzysztof Stanowski Jan Urban

Ludzie, których pożegnaliśmy

Joanna Kołaczkowska Charlie Kirk Papież Franciszek Ozzy Osbourne Diogo Jota Katarzyna Stoparczyk DJ Hazel Tomasz Jakubiak Sonia Szklanowska Barbara Skrzypek

Rok 2025 w wyszukiwarce Google - filmy, seriale, aktorzy oraz ludzie polityki i sportu

Oczywiście dużą popularnością w Google nadal cieszyły się także zapytania o popularne filmy czy seriale oraz aktorów. Polacy najczęściej wyszukiwali poniższe tematy.

Filmy

Dom dobry Konklawe Minecraft Druga Furioza Bridget Jones: Szalejąc za facetem Nosferatu Frankenstein Babygirl Thunderbolts Obecność 4: Ostatnie namaszczenie

Seriale

Heweliusz Squid Game Wzgórze psów 1670 Dojrzewanie Ginny & Georgia Tylko jedno spojrzenie The Last of Us Wednesday Czarne stokrotki

Aktorzy

Jacek Kopczyński Maciej Musiał Filip Gurłacz Martyna Byczkowska Grażyna Szapołowska

W przypadku ludzi ze świata polityki ludzie najczęściej szukali w Google informacji o kandydatach na urząd prezydenta.

Ludzie ze świata polityki

Karol Nawrocki Rafał Trzaskowski Grzegorz Braun Adrian Zandberg Joanna Senyszyn

Jeśli natomiast chodzi o świat sportu lista prezentuje się następująco. Na pierwszym miejscu uplasował się Jan Urban.

Ludzie sportu

Jan Urban Amanda Anisimova Andre Silva Agata Wróbel Mateusz Gamrot

Rok 2025 w wyszukiwarce Google - inne hasła zyskujące na popularności

Oczywiście w trakcie 2025 r. Polacy szukali także mnóstwo innych informacji. Nierzadko były to zapytania sformułowane w postaci pytań zaczynających się od "ile kosztuje…", "ile…" czy "ile lat ma…".

Ile kosztuje...?

F16 Labubu zestaw Minecraft w McDonald's burger Drwala 100 g złota przegląd auta iPhone 17 bilet na koncert Pitbulla Wojanek szczepionka na krztusiec

Ile...?

kolan ma koń zarabia prezydent Polski palców ma kot wymion ma krowa jest powiatów w Polsce miejsc ma Tauron Arena Kraków trwa konklawe miast jest w Polsce trwa kadencja prezydenta osób przeżyło katastrofę Heweliusza

Ile lat ma / miał...

Karol Nawrocki nowy papież Rafał Trzaskowski Wojan Grażyna Szapołowska Ewa Minge Sławomir Mentzen Jan Paweł II jak został papieżem Melania Trump Barbara Bursztynowicz

Oczywiście w 2025 r. nie w Google nie brakowało również pytań zaczynających się od "Co to...", "Co robi..." czy "Kiedy...". Dużą furorę z pewnością zrobił "snus".

Co to…?

snus Szon Patrol polucja wotum zaufania late poll Labubu KPO za Święto 11 listopada ablacja 67

Co robi...

papież żona Karola Nawrockiego Will Smith w Polsce żona Rafała Trzaskowskiego snycerz mąż zaufania Tomasz Wolny cytrulina kura Andrzej Duda

Kiedy...

wybory prezydenckie druga tura wyborów wyniki wyborów prezydenckich konklawe debata Mentzen Trzaskowski gra Iga Świątek pogrzeb papieża Franciszka drugi sezon 1670 będzie debata prezydencka gra Kamil Majchrzak

Następnie mamy najpopularniejsze zapytania zaczynające się od fraz "Jak...", "Jak zrobić..." oraz "Czy...". Tutaj również pojawiają się nawiązania do tegorocznych wyborów prezydenckich.

Jak...?

zmienić miejsce głosowania zmarł Avicii zamontować drzwi wewnętrzne sprawdzić gdzie głosować usunąć rdzę z metalu położyć panele podłogowe złożyć komputer PC fugować płytki podłączyć gniazdko elektryczne zbudować wędzarnię ogrodową

Jak zrobić...?

dobrą kiełbasę tynk mozaikowy palmę wielkanocną domowe SPA naturalne maseczki na twarz makijaż permanentny brwi ciasteczka ze Squid Game bramę garażową uchylną zrzut ekranu w telefonie dobre espresso w domu

Czy...?

11 lipca jest dniem wolnym od pracy zaskroniec mruga w Wielką Sobotę można jeść mięso papież Franciszek żyje będzie wojna 2 maja sklepy są otwarte wybrano papieża Wielki Piątek jest wolny od pracy religia wlicza się do średniej metro już działa

Użytkownicy polskiej wyszukiwarki Google szukali również odpowiedzi na pytania "Dlaczego...", "Kto..." czy "Gdzie...".

Dlaczego...?

Izrael zaatakował Iran zatonął Heweliusz Los Angeles płonie Golden zabił Kaszuba Indian nazywamy Indianami umieramy Henry Cavill zrezygnował z Wiedźmina kobiety uprawiają ogrody tyle policji w Warszawie TikTok znika z USA

Kto...?

wygrał Eurowizję wygrał wybory prezydenckie został nowym papieżem jest prezydentem Polski wygra wybory napisał hymn Polski odpadł z Tańca z gwiazdami wygrał Złotą Piłkę wygrał Konkurs Chopinowski 2025 wygrał debatę

Kto to...?

deponent sutener Natsu predator Maciej Maciak demagog nepodziecko Maria Jeleniewska jest sapioseksualista Magic Mars

Gdzie...?

pasikonik ma uszy kupić ciasto kataiﬁ kręcono "Wzgórze Psów" spadły drony w Polsce jest Zbigniew Ziobro jest Zybork będzie pochowany papież Franciszek wynaleziono margarynę kupić ciasto ﬁlo leży Bazylea

Nie zabrakło również poszukiwań związanych z muzyką. Poniżej zestawienie najczęściej szukanych koncertów oraz tekstów piosenek.

Koncert

Pitbull Quebonaﬁde The Weeknd 2026 The Neighbourhood Chopinowski 2025 Jennifer Lopez Sanah Warszawa Shawn Mendes Dawid Podsiadło 2026 Billie Eilish

Tekst piosenki...

Najwięcej witaminy Gaja Nie ma fal Sigma Boy APT Genziara Golden Pij Wojanka Zostań moją przyjaciółką G.O.A.T

W polskim Google szukano cen zyskujących na popularności produktów. W pierwszej trójce znalazły się Labubu, iPhone 17 oraz Thermomix 7.

Cena…

Labubu iPhone 17 Thermomix 7 Microlino Steam Machine RTX 5070 Nintendo Switch 2 F16 XRP Dacia Bigster

Niesłabnącą popularnością cieszyły się hasła związane z kulinariami i przepisami. Polacy szukali również różnych diet.

Jak jeść...?

kasztany jadalne kumkwat rambutan tamarillo mangostan pomelo nasiona chia ﬁgę świeżą kaki mango

Przepis na...

dubajską czekoladę żurek wielkanocny kasztany jadalne babkę wielkanocną karkówkę z grilla sałatkę jarzynową powidła śliwkowe golonkę w piwie żeberka w miodzie syrop z czarnego bzu

Dieta...

SIRT na masę mięśniową Adele bracia Rodzeń imitująca post planetarna odchudzająca jadłospis dla cukrzyka typu 2 na obniżenie cholesterolu przy wysokim ciśnieniu

Kolejne dwa zestawienia z wyszukiwarki Google za 2025 r. prezentują hasła związane z przygotowaniem konkretnych rozwiązań oraz memy. W tym drugim przypadku zostały one zdominowane przez ludzi ze świata polityki.

Jak przygotować...?

ścianę do malowania kurki do jajecznicy rabarbar do ciasta fasolkę szparagową do mrożenia się do rezonansu stek ziemię pod truskawki szparagi kasztany mięso na burgery

Memy...

Karol Nawrocki Rafał Trzaskowski Joanna Senyszyn tłusty czwartek pączki po wyborach debata Grzegorz Braun KPO Sławomir Mentzen cóż szkodzi obiecać

Na koniec Google prezentuje najpopularniejsze definicje oraz wyszukiwania zaczynające się od frazy "Co oznacza...".

Deﬁnicja...

faszyzm produkty turystyczne gaslighting zamach stanu sharenting wykroczenie nepodziecko spółka nieruchomościowa karta graﬁczna satyra

Co oznacza...?

żałoba narodowa 67 tralalero tralala sybau mayday wotum zaufania dla rządu skrót KPO zerowy PIT dla rodzin z dwójką dzieci azizam artykuł 4. NATO

