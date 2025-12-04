Czego Polacy najczęściej szukali w internecie w 2025 r.? Google odpowiada

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Google udostępniło najnowsze podsumowanie roku z własnej wyszukiwarki. Co najczęściej było wyszukiwane w internecie przez Polaków w 2025 r.? Ostatnie 12 miesięcy z pewnością zdominowane zostały przez wybory prezydenckie. Zobaczmy, jakie hasła zyskiwały na popularności w Google w tym roku i co wyszukiwali Polacy.

Osoba korzystająca z laptopa na drewnianym stole, na ekranie otwarta wyszukiwarka Google, obok filiżanka kawy i rośliny doniczkowe na tle jasnego wnętrza.
Rok 2025 w wyszukiwarce Google. Co Polacy szukali w internecie?FirmbeePixabay.com

Google co roku w grudniu udostępnia podsumowanie roku we własnej wyszukiwarce. W ten sposób możemy się dowiedzieć, które hasła były najczęściej wyszukiwane w internecie w Polsce oraz na całym świecie. Zobaczmy, co cieszyło się rosnącym zainteresowaniem ze strony rodaków.

Rok 2025 w wyszukiwarce Google - hasła zyskujące na popularności i ludzie

W 2025 r. w Polsce mieliśmy wybory prezydenckie, a więc był to temat, który zdominował wyszukiwarkę Google. Polacy szukali najczęściej różnych informacji związanych z wyborami. Wysokie miejsce (w kategorii Ludzie pierwsze) zajął Karol Nawrocki. Co nie powinno dziwić, gdyż kandydat obywatelski popierany przez PiS nie był początkowo zbyt znaną postacią i rodacy chcieli się o nim dowiedzieć jak najwięcej.

Hasła zyskujące na popularności

  1. Wybory prezydenckie
  2. Labubu
  3. Wyniki wyborów
  4. Heweliusz
  5. Joanna Kołaczkowska
  6. Karol Nawrocki
  7. Charlie Kirk
  8. Robert Prevost
  9. Iran
  10. Papież Franciszek

Ludzie

  1. Karol Nawrocki
  2. Robert Prevost
  3. Rafał Trzaskowski
  4. Justyna Steczkowska
  5. Grzegorz Braun
  6. Maciej Maciak
  7. Adrian Zandberg
  8. Joanna Senyszyn
  9. Krzysztof Stanowski
  10. Jan Urban

Ludzie, których pożegnaliśmy

  1. Joanna Kołaczkowska
  2. Charlie Kirk
  3. Papież Franciszek
  4. Ozzy Osbourne
  5. Diogo Jota
  6. Katarzyna Stoparczyk
  7. DJ Hazel
  8. Tomasz Jakubiak
  9. Sonia Szklanowska
  10. Barbara Skrzypek

Rok 2025 w wyszukiwarce Google - filmy, seriale, aktorzy oraz ludzie polityki i sportu

Oczywiście dużą popularnością w Google nadal cieszyły się także zapytania o popularne filmy czy seriale oraz aktorów. Polacy najczęściej wyszukiwali poniższe tematy.

Zobacz również:

Czarny Piątek trwa niemal cały listopad. Polacy na potęgę szukają tych produktów w Google
Gadżety

Google pokazał hity Black Friday 2025. Jakich produktów szukają Polacy?

Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski

Filmy

  1. Dom dobry
  2. Konklawe
  3. Minecraft
  4. Druga Furioza
  5. Bridget Jones: Szalejąc za facetem
  6. Nosferatu
  7. Frankenstein
  8. Babygirl
  9. Thunderbolts
  10. Obecność 4: Ostatnie namaszczenie

Seriale

  1. Heweliusz
  2. Squid Game
  3. Wzgórze psów
  4. 1670
  5. Dojrzewanie
  6. Ginny & Georgia
  7. Tylko jedno spojrzenie
  8. The Last of Us
  9. Wednesday
  10. Czarne stokrotki

Aktorzy

  1. Jacek Kopczyński
  2. Maciej Musiał
  3. Filip Gurłacz
  4. Martyna Byczkowska
  5. Grażyna Szapołowska

W przypadku ludzi ze świata polityki ludzie najczęściej szukali w Google informacji o kandydatach na urząd prezydenta.

Ludzie ze świata polityki

  1. Karol Nawrocki
  2. Rafał Trzaskowski
  3. Grzegorz Braun
  4. Adrian Zandberg
  5. Joanna Senyszyn

Jeśli natomiast chodzi o świat sportu lista prezentuje się następująco. Na pierwszym miejscu uplasował się Jan Urban.

Ludzie sportu

  1. Jan Urban
  2. Amanda Anisimova
  3. Andre Silva
  4. Agata Wróbel
  5. Mateusz Gamrot

Rok 2025 w wyszukiwarce Google - inne hasła zyskujące na popularności

Oczywiście w trakcie 2025 r. Polacy szukali także mnóstwo innych informacji. Nierzadko były to zapytania sformułowane w postaci pytań zaczynających się od "ile kosztuje…", "ile…" czy "ile lat ma…".

Ile kosztuje...?

  1. F16
  2. Labubu
  3. zestaw Minecraft w McDonald's
  4. burger Drwala
  5. 100 g złota
  6. przegląd auta
  7. iPhone 17
  8. bilet na koncert Pitbulla
  9. Wojanek
  10. szczepionka na krztusiec

Ile...?

  1. kolan ma koń
  2. zarabia prezydent Polski
  3. palców ma kot
  4. wymion ma krowa
  5. jest powiatów w Polsce
  6. miejsc ma Tauron Arena Kraków
  7. trwa konklawe
  8. miast jest w Polsce
  9. trwa kadencja prezydenta
  10. osób przeżyło katastrofę Heweliusza

Ile lat ma / miał...

  1. Karol Nawrocki
  2. nowy papież
  3. Rafał Trzaskowski
  4. Wojan
  5. Grażyna Szapołowska
  6. Ewa Minge
  7. Sławomir Mentzen
  8. Jan Paweł II jak został papieżem
  9. Melania Trump
  10. Barbara Bursztynowicz

Oczywiście w 2025 r. nie w Google nie brakowało również pytań zaczynających się od "Co to...", "Co robi..." czy "Kiedy...". Dużą furorę z pewnością zrobił "snus".

Co to…?

  1. snus
  2. Szon Patrol
  3. polucja
  4. wotum zaufania
  5. late poll
  6. Labubu
  7. KPO
  8. za Święto 11 listopada
  9. ablacja
  10. 67

Co robi...

  1. papież
  2. żona Karola Nawrockiego
  3. Will Smith w Polsce
  4. żona Rafała Trzaskowskiego
  5. snycerz
  6. mąż zaufania
  7. Tomasz Wolny
  8. cytrulina
  9. kura
  10. Andrzej Duda

Kiedy...

  1. wybory prezydenckie
  2. druga tura wyborów
  3. wyniki wyborów prezydenckich
  4. konklawe
  5. debata Mentzen Trzaskowski
  6. gra Iga Świątek
  7. pogrzeb papieża Franciszka
  8. drugi sezon 1670
  9. będzie debata prezydencka
  10. gra Kamil Majchrzak

Następnie mamy najpopularniejsze zapytania zaczynające się od fraz "Jak...", "Jak zrobić..." oraz "Czy...". Tutaj również pojawiają się nawiązania do tegorocznych wyborów prezydenckich.

Jak...?

  1. zmienić miejsce głosowania
  2. zmarł Avicii
  3. zamontować drzwi wewnętrzne
  4. sprawdzić gdzie głosować
  5. usunąć rdzę z metalu
  6. położyć panele podłogowe
  7. złożyć komputer PC
  8. fugować płytki
  9. podłączyć gniazdko elektryczne
  10. zbudować wędzarnię ogrodową

Jak zrobić...?

  1. dobrą kiełbasę
  2. tynk mozaikowy
  3. palmę wielkanocną
  4. domowe SPA
  5. naturalne maseczki na twarz
  6. makijaż permanentny brwi
  7. ciasteczka ze Squid Game
  8. bramę garażową uchylną
  9. zrzut ekranu w telefonie
  10. dobre espresso w domu

Czy...?

  1. 11 lipca jest dniem wolnym od pracy
  2. zaskroniec mruga
  3. w Wielką Sobotę można jeść mięso
  4. papież Franciszek żyje
  5. będzie wojna
  6. 2 maja sklepy są otwarte
  7. wybrano papieża
  8. Wielki Piątek jest wolny od pracy
  9. religia wlicza się do średniej
  10. metro już działa

Użytkownicy polskiej wyszukiwarki Google szukali również odpowiedzi na pytania "Dlaczego...", "Kto..." czy "Gdzie...".

Dlaczego...?

  1. Izrael zaatakował Iran
  2. zatonął Heweliusz
  3. Los Angeles płonie
  4. Golden zabił Kaszuba
  5. Indian nazywamy Indianami
  6. umieramy
  7. Henry Cavill zrezygnował z Wiedźmina
  8. kobiety uprawiają ogrody
  9. tyle policji w Warszawie
  10. TikTok znika z USA

Kto...?

  1. wygrał Eurowizję
  2. wygrał wybory prezydenckie
  3. został nowym papieżem
  4. jest prezydentem Polski
  5. wygra wybory
  6. napisał hymn Polski
  7. odpadł z Tańca z gwiazdami
  8. wygrał Złotą Piłkę
  9. wygrał Konkurs Chopinowski 2025
  10. wygrał debatę

Kto to...?

  1. deponent
  2. sutener
  3. Natsu
  4. predator
  5. Maciej Maciak
  6. demagog
  7. nepodziecko
  8. Maria Jeleniewska
  9. jest sapioseksualista
  10. Magic Mars

Gdzie...?

  1. pasikonik ma uszy
  2. kupić ciasto kataiﬁ
  3. kręcono "Wzgórze Psów"
  4. spadły drony w Polsce
  5. jest Zbigniew Ziobro
  6. jest Zybork
  7. będzie pochowany papież Franciszek
  8. wynaleziono margarynę
  9. kupić ciasto ﬁlo
  10. leży Bazylea

Nie zabrakło również poszukiwań związanych z muzyką. Poniżej zestawienie najczęściej szukanych koncertów oraz tekstów piosenek.

Koncert

  1. Pitbull
  2. Quebonaﬁde
  3. The Weeknd 2026
  4. The Neighbourhood
  5. Chopinowski 2025
  6. Jennifer Lopez
  7. Sanah Warszawa
  8. Shawn Mendes
  9. Dawid Podsiadło 2026
  10. Billie Eilish

Tekst piosenki...

  1. Najwięcej witaminy
  2. Gaja
  3. Nie ma fal
  4. Sigma Boy
  5. APT
  6. Genziara
  7. Golden
  8. Pij Wojanka
  9. Zostań moją przyjaciółką
  10. G.O.A.T

W polskim Google szukano cen zyskujących na popularności produktów. W pierwszej trójce znalazły się Labubu, iPhone 17 oraz Thermomix 7.

Cena…

  1. Labubu
  2. iPhone 17
  3. Thermomix 7
  4. Microlino
  5. Steam Machine
  6. RTX 5070
  7. Nintendo Switch 2
  8. F16
  9. XRP
  10. Dacia Bigster

Niesłabnącą popularnością cieszyły się hasła związane z kulinariami i przepisami. Polacy szukali również różnych diet.

Jak jeść...?

  1. kasztany jadalne
  2. kumkwat
  3. rambutan
  4. tamarillo
  5. mangostan
  6. pomelo
  7. nasiona chia
  8. ﬁgę świeżą
  9. kaki
  10. mango

Przepis na...

  1. dubajską czekoladę
  2. żurek wielkanocny
  3. kasztany jadalne
  4. babkę wielkanocną
  5. karkówkę z grilla
  6. sałatkę jarzynową
  7. powidła śliwkowe
  8. golonkę w piwie
  9. żeberka w miodzie
  10. syrop z czarnego bzu

Dieta...

  1. SIRT
  2. na masę mięśniową
  3. Adele
  4. bracia Rodzeń
  5. imitująca post
  6. planetarna
  7. odchudzająca jadłospis
  8. dla cukrzyka typu 2
  9. na obniżenie cholesterolu
  10. przy wysokim ciśnieniu

Kolejne dwa zestawienia z wyszukiwarki Google za 2025 r. prezentują hasła związane z przygotowaniem konkretnych rozwiązań oraz memy. W tym drugim przypadku zostały one zdominowane przez ludzi ze świata polityki.

Jak przygotować...?

  1. ścianę do malowania
  2. kurki do jajecznicy
  3. rabarbar do ciasta
  4. fasolkę szparagową do mrożenia
  5. się do rezonansu
  6. stek
  7. ziemię pod truskawki
  8. szparagi
  9. kasztany
  10. mięso na burgery

Memy...

  1. Karol Nawrocki
  2. Rafał Trzaskowski
  3. Joanna Senyszyn
  4. tłusty czwartek pączki
  5. po wyborach
  6. debata
  7. Grzegorz Braun
  8. KPO
  9. Sławomir Mentzen
  10. cóż szkodzi obiecać

Na koniec Google prezentuje najpopularniejsze definicje oraz wyszukiwania zaczynające się od frazy "Co oznacza...".

Deﬁnicja...

  1. faszyzm
  2. produkty turystyczne
  3. gaslighting
  4. zamach stanu
  5. sharenting
  6. wykroczenie
  7. nepodziecko
  8. spółka nieruchomościowa
  9. karta graﬁczna
  10. satyra

Co oznacza...?

  1. żałoba narodowa
  2. 67
  3. tralalero tralala
  4. sybau
  5. mayday
  6. wotum zaufania dla rządu
  7. skrót KPO
  8. zerowy PIT dla rodzin z dwójką dzieci
  9. azizam
  10. artykuł 4. NATO
Rewolucyjny implant. Przywraca zdolność czytania niewidomym© 2025 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

Najnowsze