Nowe wozy bojowe BWP Borsuk już trafiają w ręce żołnierzy

Uroczyste przekazanie partii 15 wyprodukowanych Borsuków dla żołnierzy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej jest pierwszym krokiem w realizacji umowy z 27 marca na dostawę 111 bojowych wozów piechoty Borsuk. Te pojazdy mają być najważniejszą bronią polskich batalionów zmechanizowanych, które są podstawą naszej armii.

"Jesteście wykonawcami czegoś, co było ambicją przez 12 lat, marzeniem tych wszystkich, którzy chcą budować bezpieczną Polskę" - mówił do przedstawicieli Huty Stalowa Wola minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

Rozwiń

Dostawy pierwszych BWP Borsuk do żołnierzy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej będzie też początkiem rozszerzonych szkoleń na te wozy. Już pierwsi operatorzy tych maszyn przeszli potrzebne kursy na poligonie w Nowej Dębie. Teraz pozostaje czekać, aż Borsuki przekroczą bramy jednostki.

BWP Borsuk. Polacy stworzyli sprzęt światowej klasy, mający zastąpić wozy z poprzedniej epoki

Aby lepiej zrozumieć dlaczego ta dostawa jest tak ważna, warto spojrzeć na samą konstrukcję Borsuka. To nowoczesny polski wóz bojowy, skonstruowany przez zakłady Huta Stalowa Wola we współpracy z licznymi polskimi firmami zbrojeniowymi. Ze wszystkich wozów bojowych na świecie wyróżnia się zdolnościami pływania przy zachowaniu bardzo dobrego opancerzenia. Jednym z najważniejszych elementów wozu BWP Borsuk jest Zdalnie Sterowany System Wieżowy ZSSW-30, opracowany we współpracy z firmą WB Electronics. Jego uzbrojenie stanowi armata automatyczna Mk44S Bushmaster i dwie wyrzutnie kierowanych pocisków Spike-LR/LR2.

BWP Borsuk Staff Sgt. Matthew Foster Wikimedia Commons

BWP Borsuk to nie tylko nowoczesny wóz bojowy, ale także przykład innowacyjności i osiągnięć polskiego przemysłu. Jest nam niezwykle potrzebny, bo dziś podstawowym wozem bojowym polskiej armii wciąż są poradzieckie BWP-1, których najmłodsze modele mają ponad...35 lat.

Jeszcze wiele pracy w związku z BWP Borsuk

Wprowadzenie wozów bojowych Borsuk to duża zmiana, ale też ogromna seria wyzwań. Na ten moment na bazie umowy z marca, z dostawą do 2029 roku zamówiono 111 Borsuków, które wraz z czterema prototypami mogą uzupełnić dwa pełne bataliony. Niemniej w skali Wojska Polskiego to dalej kropla w morzu potrzeb.

Przypomnijmy, że według założeń pozyskanych powinno zostać przynajmniej 1000 Borsuków wraz z około 350 wozami specjalistycznymi, które mają im towarzyszyć w linii. Doliczając potrzeby wozów w rezerwie, te liczby mogą się nawet podwoić. Taka skala dostaw to perspektywy kilkunastu lat.

Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia, że zamierza regularnie zamawiać nowe BWP Borsuk. Planowane jest do tego wykorzystanie środków z programu SAFE. Na ten moment jeszcze nie ma publicznych informacji o terminach i faktycznych planach możliwych zamówień na kolejne wozy Borsuk. Nie ma też informacji o pracach nad wersjami specjalistycznymi Borsuka jak wozy wsparcia technicznego, czy wozach dowodzenia.

O burzliwej historii wozów bojowych Borsuk oraz tego, jak przeszły z konceptu do realnej konstrukcji możesz przeczytać na łamach Interii GeekWeek.

"Wydarzenia": Legendarny "Dar Młodzieży" będzie miał swojego następcę Polsat News