Starship nie jest gotowy, ale SpaceX robi co może, aby sfinalizować prace nad ogromną rakietą. Ostatnie dwa jej loty były naprawdę udane i zakończyły się wielkimi sukcesami. Skąd konstrukcja będzie w przyszłości wystrzeliwana w kosmos? Będzie to kosmodrom, który znajduje się na Florydzie.

SpaceX ma zgodę na użycie kosmodromu dla rakiety Starship na Florydzie

Elon Musk już wcześniej zapowiadał, że stara się o zgodę na budowę kosmodromu dla rakiety Starship, który ma powstać na Florydzie. Teraz ją dostał. Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych przychyliły się do prośby SpaceX i zezwoliły na wykorzystanie stanowisk na przylądku Canaveral.

Siły Powietrzne USA zgodziły się na rozbudowę Kompleksu Startowego 37 (SLC-37) w stacji Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych na Przylądku Canaveral. W ten sposób zakończył się długi i żmudny przegląd środowiskowy, który poprzedził wydanie decyzji.

Wizja artystyczna Kompleksu Startowego 37 na Florydzie z dwoma rakietami Starship. SpaceX materiały prasowe

SpaceX będzie mogło w jednym roku przeprowadzać na Florydzie nawet 76 startów i 152 lądowań rakiety Starship. O ile nie będzie to miało zbyt negatywnego wpływu na przestrzeń powietrzną, co ma oceniać Federalna Administracja Lotnictwa (FAA).

Pewnie zastanawiacie się nad tym, dlaczego lądowań jest dwa razy więcej od startów? Pamiętajmy, że docelowo część startów Starshipa to loty podwójne. Drugi stopień w celu odbywania podróży w dalsze zakątki kosmosu będzie musiał zostać zatankowany na orbicie, co wiąże się z dodatkowym wystrzeleniem cysterny i lądowaniem boostera Ultra Heavy.

Kompleks startowy SLC-37 zbudowany przez NASA za czasów programu Apollo

Kompleks startowy SLC-37 nie jest nowy, bo wybudowano go kilkadziesiąt lat temu. Miało to miejsce w ramach programu księżycowego Apollo agencji NASA. Są tam dwa stanowiska startowe (A i B), ale jeden z nich nigdy nie został wykorzystany do startu.

Stanowisko SLC-37B wykorzystano w ośmiu misjach Saturn I i Saturn IB w latach 1964-1968. Potem przez wiele lat nie był używany, aż od 2002 r., gdy zaczęta tam wystrzeliwać rakiety Delta IV. Oba stanowiska zostaną przystosowane przez SpaceX na potrzeby Starshipów.

Dzięki trzem platformom startowym na Florydzie, Starship będzie gotowy do wspierania bezpieczeństwa narodowego Ameryki i realizacji celów programu Artemis

Warto dodać, że SpaceX będzie także wystrzeliwać Starshipa z pobliskiego kompleksu 39A w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego należącego do NASA, które znajduje się niedaleko stacji Sił Kosmicznych na przylądku Canaveral.

