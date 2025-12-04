Chiny coraz bardziej gonią Stany Zjednoczone w sektorze kosmicznym, ale pod pewnymi względami są w tyle za Amerykanami. Dotyczy to rakiet, które można będzie wykorzystywać wiele razy. Obecnie są to konstrukcje jednokrotnego użytku. Planuje zmienić to tamtejsza firma Landspace.

Rakieta wielokrotnego użytku Landspace eksplodowała podczas pierwszej misji

Landspace to chińska firma, która pracuje nad rakietą wielokrotnego użytku od jakiegoś czasu. 2 grudnia odbył się jej pierwszy lot w kosmos, który to jednak nie zakończył się pełnym sukcesem, choć w trakcie misji i tak udało się zrealizować wiele celów.

Dwustopniowa konstrukcja Zhuque-3 została wystrzelona we wtorek z Centrum Startowego Satelitów Jiuquan na pustyni Gobi w północnych Chinach. Początkowo misja przebiegała bez zakłóceń. Drugi stopień rakiety osiągnął cel, którym była orbita okołoziemska. Jednak booster przepadł i nie udało się go odzyskać.

Pierwszy stopień po wystrzeleniu wrócił następnie do atmosfery i miał wylądować. Jednak doszło prawdopodobnie do awarii silnika i rakieta rozbiła się o powierzchnię, czemu towarzyszyła spektakularna eksplozja.

Wystąpiła anomalia, gdy pierwszy stopień zbliżał się do wyznaczonej strefy odzyskiwania. Nie wystąpiły żadne problemy z bezpieczeństwem personelu

Obecnie Landspace bada przyczyny porażki.

Pierwszy lot rakiety Zhuque-3 był wielkim sukcesem

Choć Landspace nie odzyskało boostera, tak pierwszy lot Zhuque-3 z pewnością zalicza do udanych. Osiągnięto różne cele. Przede wszystkim udało się umieścić ładunek na orbicie okołoziemskiej, ale też sprawdzono systemy odzyskiwania czy kontrolę położenia. Sam pierwszy stopień rozbił się zaledwie kilka metrów od strefy lądowania.

Zhuque-3 to rakieta wielokrotnego użytku, która przypomina Falcona 9 firmy SpaceX. Konstrukcja jest wysoka na 66 metrów i ma dwa stopnie. Pierwszy z nich ma wracać na Ziemię.

Landspace w boosterze umieściło dziewięć silników Tianque-12A zasilane mieszanką ciekłego metanu i ciekłego tlenu. Zhuque-3 pod względem możliwości niewiele ustępuje Falconowi 9. Rakieta ma być w stanie wynosić na niską orbitę okołoziemską ładunki o masie do 18,3 t.

Chińczycy z Landspace mają na swoim koncie także inne sukcesy. Poprzednia rakieta Zhuque-2 była pierwszą zasilaną ciekłym metanem, którą udało się wysłać na orbitę okołoziemską. Dokonano tego w lipcu 2023 r.

Udany start japońskiej rakiety H3 AFP