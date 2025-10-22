NASA szykuje się do przełomowej misji, która ma odbyć się w przyszłym roku. W ramach Artemis II astronauci polecą w okolice Księżyca pierwszy raz od ponad 50 lat, gdy zakończono program Apollo. Załoga zostanie wystrzelona wielką rakietą SLS, która nabrała ostatecznych kształtów.

NASA zintegrowała kapsułę Orion z rakietą SLS dla misji Artemis II

SLS to wielka rakieta, nad którą NASA pracuje od lat. Do tej pory odbył się tylko jeden jej start i była to misja bezzałogowa. Prace związane z konstrukcją dla misji Artemis II trwają od miesięcy. Teraz agencja pochwaliła się kolejnym etapem.

Na szczycie rakiety SLS umieszczono kapsułę załogową Orion "Integrity", którą zbudowała firma Lockheed Martin. Statek dostarczono kilka miesięcy temu i astronauci biorący udział w misji Artemis II mieli już okazję wsiąść do kapsuły, która w przyszłym roku zabierze ich w okolice Księżyca.

Integracja Oriona z SLS to jeden z ważniejszych etapów związanych z przygotowaniami do misji Artemis II. Konstrukcja przybrała w ten sposób ostateczny kształt i w takiej postaci odbędzie się start. Agencja wkrótce rozpocznie testy całej rakiety. Również statyczne, co będzie odbywać się na stanowisku startowym na Florydzie.

Kiedy astronauci NASA z misji Artemis II polecą na Księżyc?

Artemis II to pierwsza misja załogowa, której celem jest Księżyc, od ponad pół wieku. Rakieta SLS wyniesie w kosmos kapsułę Orion, gdzie znajdzie się czworo astronautów. Są to Reid Wiseman (dowódca), Victor Glover (pilot) i Christina Koch (specjalistka misji) z NASA oraz Jeremy Hansen z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej.

Załoga szykowana jest do tego lotu od miesięcy. NASA zakłada, że start odbędzie się najwcześniej w lutym. Wtedy astronauci udadzą się na misję, która potrwa około 10 dni, ale na powierzchni Księżyca nie wylądują. Oblecą Srebrny Glob i potem wrócą na Ziemię.

Lądowanie planowane jest w ramach misji Artemis III, która ma odbyć się w drugiej połowie 2027 r. Jednak agencja cały czas nie ma gotowego lądownika księżycowego i raczej nie uda się dotrzymać tego terminu. NASA wini firmę SpaceX, która miała dostarczyć specjalna wersję Starshipa, ale prace nad wielką rakietą przeciągają się w czasie.

