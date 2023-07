Chiny wyprzedziły wszystkich. Lotu takiej rakiety jeszcze nie było

Po co stosować metan jako paliwo rakietowe?

W porównaniu do tradycyjnej nafty czy wodoru używanej w wielu rakietach, metan jest znacznie czystszy. Nie tylko przekłada się to na mniejszy wpływ na środowisko, ale także mniejsze zanieczyszczenia silników. Pozwala to na ich dłuższą eksploatację.

Dodatkowo metan jest znacznie tańszy, bowiem jest naturalnym składnikiem powszechnego gazu ziemnego. Może być też znacznie łatwiej magazynowany. Wraz z niskim zanieczyszczeniem sprawia to, że metan jest idealnym kandydatem do napędzania rakiet wielokrotnego użytku.