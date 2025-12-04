W skrócie Michał Kanownik został przewodniczącym zespołu ds. sztucznej inteligencji przy Rzeczniku MŚP, wzbudzając mieszane reakcje środowiska.

Pojawiły się nie tylko gratulacje, ale i głosy krytyki dotyczące możliwego konfliktu interesów oraz lobbingu na rzecz Big Tech.

Związek Cyfrowa Polska podkreśla, że rola przewodniczącego jest koordynacyjna i nie obejmuje podejmowania ostatecznych decyzji.

Michał Kanownik przewodniczącym zespołu ds. AI przy Rzeczniku MŚP

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Agnieszka Majewska powołała Michała Kanownika - prezesa zarządu Związku Cyfrowa Polska (Digital Poland Association) - na przewodniczącego zespołu roboczego ds. sztucznej inteligencji w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

- Jego doświadczenie i wiedza z pewnością będą istotnym wsparciem dla działalności Rady Przedsiębiorców - zaznaczyła rzecznik MŚP w komunikacie.

Część środowiska uważa jednak temat za kontrowersyjny. Pod postem z ogłoszeniem w serwisie Linkedin pojawiły się głosy krytyki dotyczące mianowania Kanownika.

Informacja wywołała burzę w branży

Michał Kanownik od lat związany jest z branżą cyfrową, współpracuje z Digital Europe, jest liderem CEE Digital Coalition oraz doradza w sprawach cyfryzacji i innowacji zasiadając w Radzie ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji.

- Michał Kanownik w swojej działalności koncentruje się na promowaniu innowacyjności, regularnie występując na międzynarodowych konferencjach poświęconych transformacji cyfrowej i bezpieczeństwu technologicznemu - czytamy w komunikacie Rzecznika MŚP.

Wybór Kanownika na przewodniczącego zespołu ds. AI budzi jednak skrajne emocje - pojawiają się zarówno gratulacje, jak i zarzuty o konflikt interesów oraz lobbing Big Tech. "To kuriozalna sytuacja, że szefem zespołu broniącym małych i średnich firm zostaje przedstawiciel organizacji skupiającej bigtechy, takie jak Google", mówi Piotr Mieczkowski w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl.

Odpowiedź Związku Cyfrowa Polska

Związek Cyfrowa Polska w odpowiedzi na pytania serwisu Wirtualnemedia.pl odniósł się do krytycznych opinii, które pojawiły się w sieci po ogłoszeniu Agnieszki Majewskiej. Podkreślono, że Michał Kanownik koordynuje prace zespołu ds. sztucznej inteligencji w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, ale działają tam przedstawiciele wielu polskich firm - małych i dużych.

- Rekomendacje wypracowują wspólnie członkowie zespołu, reprezentujący różne środowiska branżowe i zawodowe. Koordynator nie pełni funkcji decyzyjnej, lecz dba o sprawny przebieg prac i ich merytoryczną spójność - czytamy w odpowiedzi. - Zadania związane z reprezentowaniem interesów MŚP oraz prowadzeniem rzecznictwa wobec administracji są w kompetencjach Rzecznika MŚP.

