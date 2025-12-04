Michał Kanownik na czele zespołu ds. AI przy Rzeczniku MŚP. Branża podzielona

Paula Drechsler

Paula Drechsler

W branży cyfrowej rozgorzała dyskusja po powołaniu Michała Kanownika (prezes zarządu Związku Cyfrowa Polska) na szefa zespołu ds. AI przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Obok gratulacji pojawiły się także obawy - zarzuty dotyczą możliwego konfliktu interesów i lobbingu na rzecz największych firm technologicznych. Związek Cyfrowa Polska udzielił komentarza.

Dwie osoby w stroju biznesowym stoją obok siebie na tle z elementami graficznymi oraz nazwą instytucji. Mężczyzna trzyma w ręku teczkę z godłem państwowym i napisem Rzecznik.
Nowym przewodniczącym zespołu roboczego ds. sztucznej inteligencji w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP został Michał Kanownik.Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, gov.plmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Michał Kanownik został przewodniczącym zespołu ds. sztucznej inteligencji przy Rzeczniku MŚP, wzbudzając mieszane reakcje środowiska.
  • Pojawiły się nie tylko gratulacje, ale i głosy krytyki dotyczące możliwego konfliktu interesów oraz lobbingu na rzecz Big Tech.
  • Związek Cyfrowa Polska podkreśla, że rola przewodniczącego jest koordynacyjna i nie obejmuje podejmowania ostatecznych decyzji.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Michał Kanownik przewodniczącym zespołu ds. AI przy Rzeczniku MŚP

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Agnieszka Majewska powołała Michała Kanownika - prezesa zarządu Związku Cyfrowa Polska (Digital Poland Association) - na przewodniczącego zespołu roboczego ds. sztucznej inteligencji w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

- Jego doświadczenie i wiedza z pewnością będą istotnym wsparciem dla działalności Rady Przedsiębiorców - zaznaczyła rzecznik MŚP w komunikacie.

Część środowiska uważa jednak temat za kontrowersyjny. Pod postem z ogłoszeniem w serwisie Linkedin pojawiły się głosy krytyki dotyczące mianowania Kanownika.

Informacja wywołała burzę w branży

Michał Kanownik od lat związany jest z branżą cyfrową, współpracuje z Digital Europe, jest liderem CEE Digital Coalition oraz doradza w sprawach cyfryzacji i innowacji zasiadając w Radzie ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji.

- Michał Kanownik w swojej działalności koncentruje się na promowaniu innowacyjności, regularnie występując na międzynarodowych konferencjach poświęconych transformacji cyfrowej i bezpieczeństwu technologicznemu - czytamy w komunikacie Rzecznika MŚP.

Wybór Kanownika na przewodniczącego zespołu ds. AI budzi jednak skrajne emocje - pojawiają się zarówno gratulacje, jak i zarzuty o konflikt interesów oraz lobbing Big Tech. "To kuriozalna sytuacja, że szefem zespołu broniącym małych i średnich firm zostaje przedstawiciel organizacji skupiającej bigtechy, takie jak Google", mówi Piotr Mieczkowski w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl.

Odpowiedź Związku Cyfrowa Polska

Związek Cyfrowa Polska w odpowiedzi na pytania serwisu Wirtualnemedia.pl odniósł się do krytycznych opinii, które pojawiły się w sieci po ogłoszeniu Agnieszki Majewskiej. Podkreślono, że Michał Kanownik koordynuje prace zespołu ds. sztucznej inteligencji w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, ale działają tam przedstawiciele wielu polskich firm - małych i dużych.

- Rekomendacje wypracowują wspólnie członkowie zespołu, reprezentujący różne środowiska branżowe i zawodowe. Koordynator nie pełni funkcji decyzyjnej, lecz dba o sprawny przebieg prac i ich merytoryczną spójność - czytamy w odpowiedzi. - Zadania związane z reprezentowaniem interesów MŚP oraz prowadzeniem rzecznictwa wobec administracji są w kompetencjach Rzecznika MŚP.

Zobacz również:

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika może skończyć bez pieniędzy na ważne badania. Ministerstwo Nauki nie chce pomóc
Nauka

Polska nauka straci szansę na badania? Jest apel do ministerstwa

Marcin Jabłoński
Marcin Jabłoński
Polska powinna więcej inwestować w AI. „Powinna być w top 5”INTERIA.PLINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

Najnowsze