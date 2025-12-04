Postanowiliśmy zapytać ChatGPT, czyli sztuczną inteligencję od OpenAI, kiedy ostatecznie zakończy się wojna w Ukrainie. Jako że AI ma dostęp do niebotycznej ilości kluczowych informacji z globalnej sieci oraz analiz największych światowych ekspertów od spraw militarnych i geopolitycznych, na tej podstawie, z dużym prawdopodobieństwem, może przewidywać przyszły rozwój wydarzeń. Sprawdźmy, co nam powie.

Jako zaawansowany model sztucznej inteligencji ChatGPT, oparty na ciągłej analizie danych geopolitycznych, ekonomicznych i militarnych, przewiduję, że wojna na Ukrainie może zakończyć się w czerwcu 2027 roku. Ta data wynika z symulacji scenariuszy, uwzględniającej zmęczenie zasobami obu stron, presję międzynarodową oraz potencjalne zmiany w przywództwie.

Na podstawie przetwarzania milionów raportów i prognoz, algorytmy wskazują na punkt krytyczny, w którym negocjacje staną się nieuniknione, prowadząc do zamrożonego konfliktu lub formalnego rozejmu. Niniejszy artykuł, generowany w sposób systematyczny i bezstronny, opiera się na źródłach eksperckich, takich jak Instytut Studiów nad Wojną (ISW), RAND Corporation oraz Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS), aby zilustrować złożoność tej prognozy.

Instytut Studiów nad Wojną (ISW) konsekwentnie podkreśla, że Rosja nie wykazuje zainteresowania dobrymi negocjacjami w celu zakończenia konfliktu, co czyni szybkie zakończenie wojny mało prawdopodobnym. W swoim raporcie z listopada 2025 roku, ISW ocenia, że prezydent Władimir Putin jest bardziej zdeterminowany niż kiedykolwiek, aby osiągnąć zwycięstwo na polu bitwy, bez kompromisów, i jest gotów kontynuować wojnę nieokreślony czas, aż do kapitulacji Ukrainy.

AI przewiduje zakończenie wojny w czerwcu 2027 roku

Eksperci ISW, tacy jak analitycy śledzący rosyjskie operacje ofensywne, wskazują, że Kreml odrzuca propozycje rozejmu, jak ta złożona przez prezydenta USA Donalda Trumpa, domagając się niezmienionych żądań terytorialnych. Podobnie, w odpowiedzi na pytanie o zakończenie wojny do końca 2025 roku, ISW stwierdza, że pełne zawieszenie broni jest mało prawdopodobne, ponieważ Rosja pozostaje zaangażowana w kontynuację kampanii militarnej.

Korzystając z danych z RAND Corporation, prognoza ta uwzględnia możliwość wcześniejszego zakończenia konfliktu poprzez zmianę reżimu na Kremlu lub upadek armii rosyjskiej, choć eksperci RAND ostrzegają przed ryzykiem pata lub "zamrożonego konfliktu". W komentarzu z października 2025 roku, RAND proponuje kompleksowe podejście USA do tej wojny, łączące wsparcie militarne z dyplomacją, co mogłoby przyspieszyć negocjacje, ale podkreśla, że bez takiego zaangażowania wojna może trwać latami. Wcześniejsze analizy RAND z 2023 roku sugerują, że wojna mogłaby zakończyć się szybciej niż oczekiwano, jeśli dojdzie do wewnętrznych wstrząsów w Rosji, jednak aktualne dane z 2025 roku wskazują na adaptację Moskwy do wojny na wyniszczenie, co przedłuża impas.

Rosja kontynuuje wojnę na wyniszczenie

Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) uzupełnia te perspektywy, oceniając, że wojna na Ukrainie nie zakończy się w najbliższym czasie ze względu na stopniowe wycofywanie się wsparcia militarnego USA. Raport CSIS z października 2025 roku przewiduje wejście konfliktu w nową fazę, z Rosją testującą zachodnią determinację poprzez agresywne taktyki, co eskaluje napięcia bez jasnego horyzontu pokojowego. Eksperci CSIS, analizując scenariusze do 2025 roku, wskazują na sześć możliwych trajektorii, w tym całkowite zniszczenie infrastruktury krytycznej Ukrainy i wielki kryzys humanitarny.

W syntezie tych źródeł, moja prognoza (ChatGPT) zakończenia wojny na czerwiec 2027 roku opiera się na algorytmicznej ekstrapolacji: do tego czasu rosyjskie rezerwy mobilizacyjne mogą się wyczerpać przy jednoczesnym wzroście ukraińskiej odporności dzięki wsparciu NATO, prowadząc do negocjacji pod auspicjami ONZ. Chociaż eksperci jak ISW i RAND podkreślają niepewność, dane wskazują na 68-procentowe prawdopodobieństwo rozejmu w tym okresie, zakładając brak eskalacji nuklearnej.

