W skrócie Nowoczesne urządzenia analizujące pot mogą zrewolucjonizować diagnostykę, pozwalając na bezbolesne i wygodne monitorowanie stanu zdrowia bez pobierania krwi.

Gadżety analizujące pot mogą umożliwić wczesne wykrywanie chorób takich jak cukrzyca, Parkinson czy Alzheimer.

Powstają pierwsze inteligentne gadżety noszone wykorzystujące AI. Nowe urządzenia są coraz bliżej wdrożenia na rynek.

Urządzenia noszone analizujące dane z potu

Na rynku jest już sporo gadżetów, które można po prostu założyć na siebie i zapomnieć, że tam są. Smartwatche, opaski fitness czy inteligentne pierścienie potrafią mierzyć tętno, poziom stresu, jakość snu, natlenienie krwi czy liczbę kroków i spalonych kalorii.

Do tego dochodzi kolejna ciekawa gałąź technologii, która właśnie się rozwija - urządzenia noszone analizujące dane z potu. Naukowcy podkreślają, że pot zawiera bogactwo informacji, które mogą zmienić sposób, w jaki monitorujemy nasze zdrowie. Takie oparte na sztucznej inteligencji gadżety mogą być przydatne jeszcze zanim pojawią się jakiekolwiek niepokojące objawy.

Gadżety AI dostarczą cennych danych poprzez analizę potu

Korzystając z urządzeń analizujących pot, sportowcy mogliby monitorować utratę elektrolitów i udowadniać brak dopingu, a pacjenci z cukrzycą kontrolować glukozę bez nakłuć, zaznaczają badacze. A to tylko ułamek możliwości tego typu urządzeń.

Nowe badanie opublikowane przez naukowców z University of Technology Sydney ma na celu wykazanie, w jaki sposób pot może być wykorzystywany do oceny w czasie rzeczywistym poziomu hormonów i innych biomarkerów, a także do wczesnego wykrywania chorób takich jak nowotwory, choroba Parkinsona i choroba Alzheimera.

- Pobieranie próbek potu jest bezbolesne, proste i nieinwazyjne - powiedziała współautorka dr Dayanne Bordin, chemiczka analityczna z University of Technology Sydney. - To atrakcyjna alternatywa dla pobierania próbek krwi lub moczu, zwłaszcza w przypadku ciągłego monitorowania w czasie rzeczywistym.

Era bezbolesnej diagnostyki? Przyszłość badań bez pobierania krwi

Pot może więc stać się "nową krwią" w diagnostyce - dzięki AI i inteligentnym czujnikom będziemy mogli monitorować zdrowie bez igieł, w sposób ciągły i spersonalizowany. Już powstają różne urządzenia, w tym inteligentne, elastyczne plastry jak Gatorade Patch-On Sweat Collection System. Zbierają pot i analizują go w czasie rzeczywistym, dane są interpretowane przez algorytmy AI, a wyniki widać w aplikacji.

Nowe urządzenia są w fazie prototypów, ale rozwój AI i mikroelektroniki przyspieszają ich wdrażanie. Badacze zaznaczają też, że rośnie zainteresowanie komercyjne. Zdaniem ekspertów z University of Technology Sydney wprowadzenie do sprzedaży nowych urządzeń do monitorowania danych z potu to już tylko kwestia czasu.

Badania opublikowano na łamach "Journal of Pharmaceutical Analysis". Komunikat o pracy naukowców udostępnił University of Technology Sydney.

