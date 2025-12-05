PKP Intercity rośnie jak na drożdżach i co chwilę notuje kolejne rekordy pasażerów. Chcąc utrzymać tak dobre wyniki spółka musi inwestować w tabor kolejowy. Przewoźnik już wcześniej próbował pozyskać używane wagony z Niemiec. W końcu dopiął swego i już wkrótce zobaczymy je na polskich torach.

PKP Intercity kupiło niemieckie wagony DB Fernverkehr

Informację potwierdził prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Nastąpiło to w trakcie posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury poświęconej nowemu rozkładowi jazdy 2025/2026, który zacznie obowiązywać od 14 grudnia. PKP Intercity zakupiło 50 wagonów od Kolei Niemieckich i są to pojazdy typu DB Fernverkehr. Dostawy planowane są na pierwszy kwartał 2026 r. Niedługo po tym powinny wyjechać na polskie tory.

W 1 kwartale 2026 roku przyjedzie do nas 50 wagonów DB Fernverkehr, które kupiliśmy

"Zasilą one zasoby PKP Intercity i w szybkim tempie zostaną one wprowadzone do eksploatacji. Wszystko po to, żeby zwiększyć liczbę oferowanych przez nas miejsc w naszych pociągach" - dodał prezes PKP Intercity.

Dokładne szczegóły nie są znane. Wiemy jednak, że PKP Intercity próbowało kupić niemieckie wagony od Kolei Niemieckich już wcześniej. Próbowano nabyć 39 pojazdów, ale oferta nie doszła do skutku. Potem ogłoszono chęć nabycia nawet 109 używanych wagonów Deutsche Bahn. Na razie nie wiadomo, czy wspomniane 50 sztuk pochodzi z tej puli.

PKP Intercity inwestuje w tabor mnóstwo środków

PKP Intercity niedawno podpisało umowę z firmą Alstom, która wygrała przetarg na dostarczenie piętrusów. Pozwoli to znacząco zwiększyć liczbę miejsc w pociągach. Jednak dostawy będą realizowane dopiero za jakiś czas, a przewoźnik potrzebuje wagony już teraz. Stąd też decyzja o zakupie używanych pojazdów od Deustche Bahn.

W przyszłym roku PKP Intercity ma ogłosić także przetarg na szybkie pociągi KDP. Mają to być składy rozwijające prędkość przekraczającą 300 km/h. Zakup tych pojazdów odbędzie się niezależnie od planów spółki CPK, która również odpowiada za pool taborowy Kolei Dużych Prędkości i chce nabyć co najmniej 40 szybkich pociągów dla takich prędkości.

