PKP Intercity rośnie jak na drożdżach i co chwilę słyszymy o kolejnych rekordach przewoźnika. Chcąc utrzymać dobrą passę potrzeba inwestycji w tabor. Teraz dowiadujemy się, że spółka planuje pozyskać niemieckie wagony. Są to używane pojazdy należące do Kolei Niemieckich.

PKP Intercity chce kupić od Kolei Niemieckich ponad 100 wagonów

PKP Intercity niedawno starało się o zakup 34 używanych wagonów od DB Regio, ale propozycja została odrzucona. Spółka jednak się nie poddaje i złożyła kolejną ofertę i szczegóły na jej temat uzyskał serwis rynek-kolejowy.pl.

Tym razem PKP Intercity stara się pozyskać ponad 100 używanych wagonów (dokładnie 109 sztuk) od Kolei Niemieckich. Obecnie spółka oczekuje na decyzję ze strony Deutsche Bahn, bo ta nie została jeszcze podjęta, co potwierdził rzecznik polskiego przewoźnika Maciej Dutkiewicz.

Jeśli oferta zostanie przyjęta, to używane wagony z Niemiec wzmocnią tabor PKP Intercity i będą mogły jeździć po trasach w Polsce. Poza tym przewoźnik ma w planach dzierżawę pojazdów. Są to wagony osobowe 1. i 2. klasy oraz barowe, które będą w stanie kursować z prędkością do 160 km/h. Przy okazji szukanych jest pięć lokomotyw spalinowych.

PKP Intercity kupuje także polskie wagony od FPS H. Cegielski

PKP Intercity idzie w tym roku po kolejny rekord i jest pewne, że do końca 2025 r. przewiezie ponad 80 mln pasażerów. Coraz lepsze wyniki oznaczają konieczność wzmacniania taboru i wiemy, że firma kupuje także polskie wagony od FPS H. Cegielski. W drodze są także pociągi piętrowe.

Problem jednak w tym, że wyniki spółki mocno rosną już teraz, a wspomniane kontrakty zakładają sfinalizowanie dostaw dopiero za kilka lat. Stąd też przewoźnik rozgląda się przy okazji za używanymi wagonami, które będzie mógł wykorzystać już dziś.

W trakcie są również procesy związane z odnawianiem taboru. Zadanie to powierzono firmom PESA Mińsk Mazowiecki oraz FPS H. Cegielski. Zamówienie o wartości 270 mln złotych zakłada odnowę 40 pojazdów. Do końca 2025 r. mają zostać odebrane 32 wagony Z1B i Z1B PRM, które następnie trafią do eksploatacji.

Natomiast kontrakt z FPS H. Cegielski na nowe wagony dla PKP Intercity zakłada dostarczenie (w zamówieniu podstawowym) aż 300 pojazdów. Istnieje też opcja rozszerzenia zamówienia o dodatkowe 150 sztuk.

Warto dodać, że podczas pokazu we wrześniu na TRAKO zaprezentowano nowy wagon, ale ten spotkał się z krytyką. PKP Intercity wyjaśniło, że oczekuje zmian w finalnym produkcie, a kontrahent zobowiązał się do ich wprowadzenia.

