Ukraiński myśliwiec F-16 z nową bronią, która zaskoczyła Rosję
Siły powietrzne Ukrainy po raz pierwszy publicznie pokazały myśliwiec F-16 wyposażony w system celowniczy Sniper XP oraz bloki z pociskami APKWS II. W rosyjskich mediach propagandowych nowa broń Kijowa wywołała duże poruszenie. System umożliwia bowiem precyzyjne i niezwykle ekonomiczne niszczenie rosyjskich dronów kamikadze typu Shahed. Dzięki tej konfiguracji koszt jednego zestrzelenia spada do poziomu 20 tysięcy dolarów, zamiast setek tysięcy lub milionów dolarów, przy użyciu klasycznych rakiet powietrze-powietrze.
Armia Kijowa wprowadziła nową konfigurację bojową myśliwców F-16, umożliwiającą użycie precyzyjnie naprowadzanych pocisków rakietowych 70 mm APKWS II (Advanced Precision Kill Weapon System) w roli broni powietrze-powietrze przeciwko bezzałogowym statkom powietrznym. Na kanałach społecznościowych SZU opublikowano pierwsze publiczne zdjęcie ukraińskiego F-16 w tej konfiguracji.
Pod skrzydłami widoczne są dwa bloki LAU-131/A w każdym znajduje się siedem pocisków. Tymczasem po prawej stronie wlotu powietrza do silnika zamontowano system celowniczo-nawigacyjny Sniper XP. Jest to pierwszy potwierdzony przypadek operacyjnego wdrożenia takiego zestawu uzbrojenia w ukraińskiej flocie wielozadaniowych myśliwców czwartej generacji.
Ukraiński myśliwiec F-16 z nową bronią APKWS II
Kluczowym elementem umożliwiającym zastosowanie APKWS II jest właśnie system Sniper XP produkcji Lockheed Martin, zapewniający zaawansowane możliwości obserwacyjno-celownicze. Zawiera on kamerę dzienną o dużym przybliżeniu optycznym, termowizor trzeciej generacji, dalmierz i wskaźnik laserowy. Bez namierzania laserowego z tego systemu pociski APKWS II (będące konwersją standardowych niekierowanych rakiet Hydra 70 z dodaną sekcją naprowadzania laserowego WGU-59/B) nie mogłyby skutecznie razić celów powietrznych.
Koszt jednego pocisku APKWS II wynosi 20-35 tysięcy dolarów, co czyni go wielokrotnie tańszym od klasycznych rakiet powietrze-powietrze AIM-9X czy AIM-120 (powyżej 400 tysięcy-1,2 miliona dolarów), przy zachowaniu wysokiej skuteczności przeciwko wolno poruszającym się dronom typu Shahed-136/131.
Teraz Ukraina będzie mogła taniej likwidować rosyjskie drony
Doświadczenia z integracją tego systemu pochodzą bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. Już w styczniu 2025 roku myśliwce F-16C/D 8. Skrzydła Myśliwskiego USAF użyły APKWS II do zwalczania dronów Huti nad Morzem Czerwonym. W maju 2025 roku 96. Skrzydło Testowe USAF na bazie Eglin przeprowadziło próby F-15E Strike Eagle przenoszącego sześć bloków LAU-131/A (łącznie 42 pociski), a latem tego samego roku 20. Skrzydło Myśliwskie zaprezentowało F-16 z analogiczną konfiguracją. Testy potwierdziły możliwość skutecznego rażenia celów powietrznych na dystansie do 11 kilometrów przy bardzo wysokiej precyzji (CEP poniżej 1 metra).
Wdrożenie tej zdolności przez Ukrainę jest szczególnie istotne w kontekście masowego użycia przez Rosję tanich dronów kamikadze i rozpoznawczych. W rosyjskich mediach propagandowych nowa broń Kijowa wywołała duże poruszenie. Konfiguracja z 14 pociskami APKWS II na jednym F-16 pozwala bowiem na ekonomiczne zwalczanie dużych rojów bezzałogowców bez konieczności angażowania znacznie droższych rakiet średniego zasięgu.
Kraje takie jak Holandia, Dania czy Norwegia, które dostarczyły F-16 na Ukrainę, od lat eksploatują systemy Sniper XP, co znacznie ułatwiło transfer wiedzy i komponentów do Kijowa. W połączeniu z wcześniejszymi dostawami naziemnych systemów VAMPIRE, wykorzystujących te same pociski, Ukraina tworzy wielowarstwowy, kosztowo efektywny system obrony przed zagrożeniami bezzałogowymi, znacząco zwiększając żywotność swojej ograniczonej floty myśliwskiej w warunkach długotrwałego konfliktu z Rosją.
