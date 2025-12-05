Armia Kijowa wprowadziła nową konfigurację bojową myśliwców F-16, umożliwiającą użycie precyzyjnie naprowadzanych pocisków rakietowych 70 mm APKWS II (Advanced Precision Kill Weapon System) w roli broni powietrze-powietrze przeciwko bezzałogowym statkom powietrznym. Na kanałach społecznościowych SZU opublikowano pierwsze publiczne zdjęcie ukraińskiego F-16 w tej konfiguracji.

Pod skrzydłami widoczne są dwa bloki LAU-131/A w każdym znajduje się siedem pocisków. Tymczasem po prawej stronie wlotu powietrza do silnika zamontowano system celowniczo-nawigacyjny Sniper XP. Jest to pierwszy potwierdzony przypadek operacyjnego wdrożenia takiego zestawu uzbrojenia w ukraińskiej flocie wielozadaniowych myśliwców czwartej generacji.

Ukraiński myśliwiec F-16 z nową bronią APKWS II

Kluczowym elementem umożliwiającym zastosowanie APKWS II jest właśnie system Sniper XP produkcji Lockheed Martin, zapewniający zaawansowane możliwości obserwacyjno-celownicze. Zawiera on kamerę dzienną o dużym przybliżeniu optycznym, termowizor trzeciej generacji, dalmierz i wskaźnik laserowy. Bez namierzania laserowego z tego systemu pociski APKWS II (będące konwersją standardowych niekierowanych rakiet Hydra 70 z dodaną sekcją naprowadzania laserowego WGU-59/B) nie mogłyby skutecznie razić celów powietrznych.

Koszt jednego pocisku APKWS II wynosi 20-35 tysięcy dolarów, co czyni go wielokrotnie tańszym od klasycznych rakiet powietrze-powietrze AIM-9X czy AIM-120 (powyżej 400 tysięcy-1,2 miliona dolarów), przy zachowaniu wysokiej skuteczności przeciwko wolno poruszającym się dronom typu Shahed-136/131.

Teraz Ukraina będzie mogła taniej likwidować rosyjskie drony

Doświadczenia z integracją tego systemu pochodzą bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. Już w styczniu 2025 roku myśliwce F-16C/D 8. Skrzydła Myśliwskiego USAF użyły APKWS II do zwalczania dronów Huti nad Morzem Czerwonym. W maju 2025 roku 96. Skrzydło Testowe USAF na bazie Eglin przeprowadziło próby F-15E Strike Eagle przenoszącego sześć bloków LAU-131/A (łącznie 42 pociski), a latem tego samego roku 20. Skrzydło Myśliwskie zaprezentowało F-16 z analogiczną konfiguracją. Testy potwierdziły możliwość skutecznego rażenia celów powietrznych na dystansie do 11 kilometrów przy bardzo wysokiej precyzji (CEP poniżej 1 metra).

Wdrożenie tej zdolności przez Ukrainę jest szczególnie istotne w kontekście masowego użycia przez Rosję tanich dronów kamikadze i rozpoznawczych. W rosyjskich mediach propagandowych nowa broń Kijowa wywołała duże poruszenie. Konfiguracja z 14 pociskami APKWS II na jednym F-16 pozwala bowiem na ekonomiczne zwalczanie dużych rojów bezzałogowców bez konieczności angażowania znacznie droższych rakiet średniego zasięgu.

Kraje takie jak Holandia, Dania czy Norwegia, które dostarczyły F-16 na Ukrainę, od lat eksploatują systemy Sniper XP, co znacznie ułatwiło transfer wiedzy i komponentów do Kijowa. W połączeniu z wcześniejszymi dostawami naziemnych systemów VAMPIRE, wykorzystujących te same pociski, Ukraina tworzy wielowarstwowy, kosztowo efektywny system obrony przed zagrożeniami bezzałogowymi, znacząco zwiększając żywotność swojej ograniczonej floty myśliwskiej w warunkach długotrwałego konfliktu z Rosją.

