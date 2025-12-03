Nowy rozkład jazdy 2025/2026 z niespodzianką. Pociągi w Polsce będą szybsze

Nowy rozkład jazdy 2025/2026 zacznie obowiązywać od 14 grudnia i wraz z nim wybrane pociągi w Polsce przyspieszą. Wybrane trasy składy będą pokonywać w krótszym czasie i nierzadko różnica będzie bardzo widoczna. Szybsze pociągi w Polsce będą efektem m.in. modernizacji torów czy wyższych prędkości na wybranych odcinkach.

Polska szykuje się na nowy rozkład jazdy 2025/2026, który zacznie obowiązywać już za kilkanaście dni. Wiemy, że wraz z nim siatka wybranych przewoźników ulegnie zwiększeniu. Dla przykładu PKP Intercity planuje w sezonie letnim obsługiwać nawet 555 połączeń dziennie. Przy okazji wybrane pociągi będą szybsze.

Szybsze pociągi w Polsce od połowy grudnia

Nowy rozkład jazdy 2025/2026 zbiegnie się w czasie z przyspieszeniem wybranych pociągów. Stanie się to możliwe za sprawą oddania do użytku zmodernizowanych torów i dopuszczenia większych prędkości na wybranych odcinkach. To sprawi, że przejazdy koleją w wielu miejscach Polski staną się krótsze.

Jeździmy szybciej, jeździmy krócej, jeździmy z lepszą przepustowością. Przepustowość będzie coraz większym wyzwaniem dla PKP Polskich Linii Kolejowych 
powiedział wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

Z informacji przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe, które odpowiada za infrastrukturę w kraju, wynika, że pociągi przyspieszą na różnych trasach. Dla przykładu trasa Warszawa - Szczecin będzie pokonywana przez wybrane składy nawet w czasie zaledwie 4 godzin i 9 minut. Natomiast na Dolnym Śląsku czas przejazdu z Legnicy do Jaworzyny Śląskiej ulegnie skróceniu do 39 minut (z 51 minut).

Nowy rozkład jazdy 2025/2026 to także pociągi na nowych trasach

Na wybranych trasach pociągi osobowe pojadą szybciej, a na innych zostaną przywrócone. Niektóre miejscowości nie widziały kolei od nawet kilkunastu lat. Dla przykładu po 14 latach przerwy składy wrócą na trasę Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek. Natomiast po 12 latach pociągi pojadą do stacji Kłobuck. Powyższe trasy to tylko wybrane przykłady, bo w rzeczywistości będzie ich więcej.

Nowy rozkład jazdy pociągów na sezon 2025/2026 zacznie obowiązywać od niedzieli 14 grudnia. Wraz z nim po Polsce rozjadą się czescy przewoźnicy. RegioJet, który od września jeździ na szlaku Warszawa - Kraków, za kilkanaście dni dojedzie m.in. do Trójmiasta. W planach było również uruchomienie połączenie do Poznania (ze stolicy), ale to uległo opóźnieniu i ta trasa ma być obsługiwana od 1 lutego 2026 r.

