Rewolucyjna broń już w rękach Izraela. Laser Iron Beam może niszczyć drony za kilkadziesiąt złotych

Ministerstwo Obrony Izraela zdradziło, że prace nad systemem laserowym Iron Beam (pol. Żelazny Promień) zakończono już we wrześniu. Podczas nich zdołał poradzić sobie ze wszystkimi zagrożeniami napadu powietrznego, z którymi może mierzyć się Izrael w walce z Iranem, Hamasem czy Hezbollahem. Iron Beam ma oficjalnie ma wejść na wyposażenie armii do końca roku, stając się pierwszym operacyjnym laserem bojowym na świecie.

Iron Beam ma współpracować z najniższą warstwą izraelskiej obrony powietrznej - Żelazną Kopułą. Laser będzie odpowiadał za niszczenie celów lecących nisko nad ziemią, mogących być trudnymi do przechwycenia dla standardowych pocisków rakietowych.

System Iron Beam podczas testów we wrześniu Ministerstwo Obrony Izraela Wikimedia Commons

W porównaniu do Żelaznej Kopuły Iron Beam ma być lepszy rozwiązaniem do niszczenia tanich celów. Koszt użycia wysokoenergetycznego lasera jednostkowo może wynosić kilkadziesiąt złotych. Dla porównania jeden pocisk Tamir z Żelaznej Kopuły to koszt około 50 tys. dolarów.

Iron Beam został skonstruowany przez firmę Rafael. Klasyfikowany jest jako system wysokoenergetycznej broni laserowej (HELWS) o mocy 100 kW, który pozwala na neutralizację wielu zagrożeń na odległość od setek metrów do kilku kilometrów.

Dlaczego broń laserowa to przyszłość pola walki?

Izraelczycy bardzo mocno inwestują w technologię broni laserowej. Jeszcze w maju ujawnili pierwsze nagranie z bojowego użycia lasera podczas walk z Hamasem i Hezbollahem. Był to dowód, że Izrael jako pierwszy na świecie przetestował systemy laserowe w boju, o czym pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Większość rozwiniętych państw inwestuje w broń laserową. Wśród nich są m.in. Amerykanie, Chińczycy, Rosjanie, Ukraińcy, Turcy czy Brytyjczycy. Ci ostatni niespełna dwa tygodnie temu ogłosili obiecujące testy swojego systemu DragonFire, który ma wejść do służby w ciągu dwóch lat.

Broń wykorzystująca skupioną energię w postaci wiązki lasera jest przede wszystkim szybka i może łatwo zneutralizować np. rój tanich bezzałogowców. Warto podkreślić, że mówiąc o wysokoenergetycznej broni laserowej, chodzi przede wszystkim o skupione i silne wiązki, które są w stanie spalać materiał. Niemniej laser o mniejszej energii wykorzystywany bojowo może posłużyć do oślepiania optyki. Jedną z głównych zalet broni wykorzystującej skupioną wiązkę lasera jest cena. Sumarycznie koszty energii, jej zabezpieczenie oraz samo urządzenie mogą być jednostkowo tańsze niż niszczone obiekty.

