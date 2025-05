Izrael zdradza postęp prac nad nową bronią laserową

Ministerstwo Obrony Izraela w oficjalnym oświadczeniu podało, że używane systemy laserowe zostały stworzone na bazie rozwiązań technologicznych firmy zbrojeniowej Rafael i działu badawczo-rozwojowego w rządowej Dyrekcji Badań i Rozwoju Obronności. Wykorzystane zostały podczas trwającej operacji Swords of Iron, rozpoczętej po ataku Hamasu z 7 października 2023 roku.

- Podczas wojny wdrożyliśmy kilka prototypów systemów laserowych dużej mocy, co zaowocowało znaczącymi osiągnięciami, których kulminacją było pierwsze na świecie udane wykorzystanie lasera dużej mocy na polu walki. W tym okresie zdobyliśmy znaczne doświadczenie w optymalizacji i obsłudze technologii laserowych w terenie. Obecnie integrujemy te rozwiązania z opracowywanymi systemami, jednocześnie rozszerzając zakres systemów opartych na laserach w celu ochrony izraelskich cywilów i Sił Obronnych Izraela - stwierdził cytowany w oświadczeniu generał Yehuda Elmakayes, szef działu badawczo-rozwojowego Dyrekcji Badań i Rozwoju Obronności.

Nie wiadomo od kiedy dokładnie systemy wysokoenergetycznej broni laserowej mają znajdować się na wyposażeniu izraelskiej armii. Portal Jersusalem Post wskazuje, że na pewno użytkowane były jesienią 2024 roku. Wiadomo, że trafiły do jednostek Sił Powietrznych. Ogłaszając sukces, Ministerstwo Obrony Izraela wypuściło specjalny film, na którym widzimy zestrzelenie drona za pomocą nowej broni laserowej.

Rozwiń

Pierwsze nagranie z bojowego wykorzystania broni laserowej?

Warto dodać, że w przestrzeni medialnej regularnie pojawiają się informacje o "pierwszym bojowym wykorzystaniu broni laserowej". Podobnego stwierdzenia użył, chociażby w maju 2024 roku wysoko postawiony oficer armii USA, Doug Bush, mówiąc dla portalu Forbes, że rok wcześniej siły zbrojne jego kraju wysłały na Bliski Wschód broń laserową, która już strąca drony. Według niektórych doniesień tego rodzaju uzbrojenie mają wykorzystywać Ukraińcy w walce z Rosjanami.

Jednak doniesienia Izraelczyków ma potwierdzać film, sugerujący nagranie go z pola walki. Warto zauważyć, że widoczny na nim bezzałogowiec faktycznie przypomina wyglądem irańską konstrukcję, określaną jako Shahed 101, która chociażby jesienią 2024 roku została użyta przez Hezbollah do ataków na Izrael. Sugeruje to, że Izrael faktycznie wykorzystuje broń laserową w boju.

Po lewej bezzałogowiec, jaki miał zostać wykorzystany przez Hezbollah do ataku na północny Izrael 25 sierpnia 2024. Po prawej bezzałogowiec widoczny na filmie, przypominający konstrukcję Hezbollahu JALAA MAREY / AFP AFP

Iron Beam. Izraelski laser przyszłości

W oświadczeniu nie zdradzono jakiego rodzaju systemy laserowe używają Izraelczycy. Rafael podał jednak, że stanowią część jego portfolio systemów broni o ukierunkowanej energii. Mają uzupełnić znany system Iron Beam, który jest obecnie w fazie rozwoju i ma zostać dostarczony do Sił Obronnych Izraela jeszcze w tym roku.

Iron Beam ma być dodatkiem dla sławnej Żelaznej Kopuły, czyli izraelskiego systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu. Jego zadaniem będzie niszczenie dronów czy pocisków rakietowych bojowników Hamasu lub Hezbollahu.

Jak podaje sama firma Rafael, Iron Beam to system wysokoenergetycznej broni laserowej (HELWS) o mocy 100 kW, który pozwala na neutralizację wielu zagrożeń na odległość od setek metrów do kilku kilometrów (niepotwierdzone informacje mówią o odległości do 10 kilometrów).

Dlaczego laser może być bronią przyszłości?

Nie ma co się dziwić, że Izrael jest jednym z pionierów broni ukierunkowanej energii. To szczególnie przydatne rozwiązanie do zwalczania tanich i prostych zagrożeń jak drony czy prowizoryczne pociski rakietowe, którymi to państwo jest regularnie atakowane.

Broń wykorzystująca skupioną energię w postaci wiązki lasera jest przede wszystkim szybka i może łatwo zneutralizować np. rój tanich bezzałogowców. Warto podkreślić, że mówiąc o wysokoenergetycznej broni laserowej, chodzi przede wszystkim o skupione i silne wiązki, które są w stanie spalać materiał. Niemniej laser o mniejszej energii wykorzystywany bojowo może posłużyć do oślepiania optyki.

Jedną z głównych zalet broni wykorzystującej skupioną wiązkę lasera jest cena. Sumarycznie koszty energii, jej zabezpieczenie oraz samo urządzenie mogą być jednostkowo tańsze niż niszczone obiekty. Obecnie nad wysokoenergetyczną bronią laserową obok Izraela pracują m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Chiny, Ukraina, Francja czy Turcja.

Wiadomo, co zabierze w kosmos Sławosz Uznański-Wiśniewski Polsat Polsat