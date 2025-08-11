Od połowy stycznia obowiązek wizowy dla polskich obywateli był zniesiony na 45 dni, ale wyłącznie w ramach zorganizowanych wyjazdów turystycznych, które organizowały wietnamskie firmy.

Teraz rząd tego kraju zdecydował o wprowadzeniu nowego prawa od 15 sierpnia 2025. Znosi obowiązek wizowy na trzy lata (do 14 sierpnia 2028) dla obywateli 12 europejskich krajów. To posunięcie ma promować i rozwijać turystykę.

Oprócz Polski na liście znalazły się: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Luksemburg, Niderlandy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Szwajcaria.

Obywatele tych krajów będą mogli przebywać w Wietnamie do 45 dni od daty wjazdu w celach turystycznych, niezależnie od rodzaju paszportu, pod warunkiem spełnienia wymogów wjazdowych.

Do tej pory Polacy musieli wyrobić elektroniczną wizę do Wietnamu i zapłacić 25 dolarów za wizę jednokrotnego wjazdu albo 50 dolarów za wizę wielokrotnego wjazdu.

Wygląda na to, że po decyzji wietnamskiego rządu polski paszport awansuje w rankingu najsilniejszych dokumentów podróżnych. Do tej pory mogliśmy na nim wjechać bez wizy do 185 krajów, a w "The Henley Passport Index" znajdowaliśmy się na 7. miejscu.

Co zobaczyć w Wietnamie?

Wietnam to kraj o niezwykłej różnorodności. Jego zwiedzanie warto zacząć od tętniącej życiem stolicy kraju Hanoi.

Koniecznie trzeba też wybrać się na rejs po malowniczej Zatoce Ha Long, wpisanej na listę UNESCO.

Na południu czeka Ho Chi Minh (dawniej Sajgon) z Muzeum Pozostałości Wojennych i Pałacem Zjednoczenia, a także słynne tunele Cu Chi.

Hoi An to miasto latarni. Tomasz Wróblewski INTERIA.PL

Nie można też przegapić urokliwego Hoi An, miasta latarni z doskonale zachowaną starówką. Z kolei w Da Nang można zrelaksować się na plażach i odwiedzić bajkowe wzgórze Bana Hills.

W Hue warto zobaczyć cytadelę i grobowce cesarzy.

Hue to miasto w środkowym Wietnamie, w którym warto zobaczyć cytadelę. Tomasz Wróblewski INTERIA.PL

Miłośnicy natury zachwycą się tarasami ryżowymi w Sapie i deltą Mekongu, pełną pływających targów i bujnej zieleni.

Wietnam to także raj dla smakoszy - od pho po banh mi. Kuchnia tego kraju jest równie fascynująca, co krajobrazy.

Źródło: vietnamplus.vn

