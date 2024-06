Spis treści: 01 Polski paszport jeszcze silniejszy

02 Do Chin bez wizy?

03 Duża zmiana w paszportach

Polski paszport jeszcze silniejszy

Polski paszport należy do światowej czołówki, jeżeli chodzi o dawane przez niego możliwości. Obywatele naszego kraju mogą bez trudu udać się do większości państw świata bez konieczności wyrabiania tradycyjnej wizy, otrzymywania zaproszenia czy po prostu zbędnej biurokracji. Mimo wszystko nadal istnieje spore grono państw, do którego wiza jest w naszym wypadku wymagana.

Obecnie Polacy potrzebują wyrobić wizę przed podróżą do kilkunastu państw świata, wśród których znajdziemy m.in. Afganistan, Liberię czy Jemen oraz Chiny - ten ostatni kraj niedługo z krótkiej listy wypadnie, bo oto dotarły do nas bardzo dobre wieści - prosto z dalekiej Azji.

Do Chin bez wizy?

Jak podają chińskie media, już niedługo obywatele Polski będą mogli podróżować do Chin bez wizy. Zniesienie obowiązku wizowego pozwoli nam na pobyt w azjatyckim kraju do 15 dni bez przerwy. Takie doniesienia są pokłosiem wizyty prezydenta Andrzeja Dudy, który przebywa obecnie w Chinach. To ogromna i pozytywna zmiana - do tej pory bez wizy mogliśmy przebywać w Chinach jedynie do 144 godzin i to pod warunkiem korzystania z przesiadki oraz lotu poza teren tego kraju.