Spis treści: 01 Jak wypełnić i złożyć wniosek o paszport? Krok po kroku

02 Ile wynosi opłata za paszport?

03 Ile trzeba czekać na paszport?

Wypełnienie wniosku o paszport jest stosunkowo proste, ale nie można go złożyć przez internet. Co prawda wniosek można pobrać z sieci i wypełnić w domu, ale z wszystkimi załącznikami trzeba i tak udać się do biura paszportowego.



Pobierz wniosek z oficjalnej strony internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub odbierz go w punkcie paszportowym. Uzupełnij wszystkie wymagane pola danymi osobowymi, takimi jak imię i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania. Dołącz wymagane dokumenty (zdjęcie paszportowe oraz dowód osobisty lub inny dokument tożsamości). Podpisz wniosek. Dokonaj opłaty za wniosek. Złóż wniosek w placówce paszportowej.

Pamiętaj, aby podczas wypełniania wniosku o paszport dokładnie przeczytać instrukcję i uzupełnić wszelkie wymagane pola zgodnie z zasadami. Ewentualne błędy mogą znacznie opóźnić, a nawet uniemożliwić wydanie paszportu.

Opłata za paszport zależy od kilku czynników - rodzaju paszportu, terminu realizacji czy dostępności zniżek. W przypadku standardowego paszportu biometrycznego opłata wynosi 140 złotych (cena na dzień 5 kwietnia 2023 r.), zaś za przyspieszenie realizacji wniosku pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 50 złotych. W przypadku paszportu tymczasowego, którego wydanie ma charakter naglący, opłata wynosi 170 złotych.

Dodatkowo istnieje grupa osób, które są uprawnione do otrzymania zniżki w wysokości 50% na wyrobienie paszportu. Należą do nich m.in. uczniowie i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, żołnierze obrony terytorialnej czy strażacy-ochotnicy. W przypadku ucznia lub studenta (do 25. roku życia), który pochodzi z rodziny wielodzietnej posiadającej ważną Kartę Dużej Rodziny, zniżka jest jeszcze wyższa i wynosi 75%.

Warto jednak pamiętać, że ceny te mogą ulec zmianie, dlatego też najlepiej sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które są odpowiedzialne za wydawanie paszportów w Polsce.

Czas oczekiwania na paszport zależy od wielu czynników. Najbardziej problematycznym jest sezon turystyczny.

W większości przypadków czas oczekiwania na paszport wynosi około miesiąca od dnia złożenia wniosku. Urzędnik w punkcie paszportowym przekaże nam przybliżoną datę odbioru dokumentu.

Jeśli składamy wniosek o paszport tymczasowy, oczekiwanie będzie krótsze. Należy jednak pamiętać, że musi on być umotywowany wyjątkową sytuacją, a także jest krócej ważny — jedynie 365 dni.

Warto jednak pamiętać, że w okresie przed wakacjami oraz w trakcie wakacji, czas oczekiwania może się wydłużyć. Dlatego też warto złożyć wniosek o paszport z wyprzedzeniem, aby uniknąć stresu związanego z ewentualnymi opóźnieniami.

