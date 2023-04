Paszport tymczasowy od ręki w 15 minut

Na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie został uruchomiony specjalny punkt "Szybki Paszport Tymczasowy", pozwalający na ekspresowe otrzymanie tymczasowego paszportu. Cała procedura trwa około 15 minut, dzięki czemu można wyrobić dokument nawet na chwilę przed odlotem. Co ważne, punkt od razu wprowadza dane nowego paszportu do wszelkich systemów, co umożliwia przekroczenie granicy.

Zdjęcie Punkt wydawania paszportów tymczasowych na Lotnisku Chopina. Paszport tymczasowy od ręki. / Piotr Molecki/East News / East News

Jak przyznaje Mariusz Kamiński, szef MSWiA, taki punkt umożliwia podróżnym bezproblemowe uzyskanie niezbędnego do podróży dokumentu. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy paszport został zgubiony lub skradziony. Czas oczekiwania na tymczasowy paszport został z tego względu skrócony do minimum, a całość zamyka się w kwadransie. Co ciekawe, na miejscu zrobimy również zdjęcie.