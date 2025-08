Władze Teheranu obniżyły ciśnienie wody prawie o połowę, co dotknęło około 80 proc. gospodarstw domowych - mieszkańcy wysokich pięter mogą już teraz nie mieć do niej dostępu. Woda jest dostarczana do stolicy cysternami, a ci, którzy mogą sobie na to pozwolić, śpieszą się z instalacją zbiorników magazynowych, jak informuje Kaveh Madani, dyrektor Instytutu Wody, Środowiska i Zdrowia Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych.