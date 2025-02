Alto Hospicio na północy Chile to szybko rozwijające się miasto liczące blisko 10 tys. mieszkańców. Nie mają oni stałego dostępu do czystej wody, dlatego grupa badaczy postanowiła sprawdzić w tym regionie potencjał wydobywania wody z mgły.

Jak wydobyć wodę z mgły? To zaskakująco łatwe

Okazuje się, że technologia wydobywcza jest zaskakująco prosta i przywodzi na myśl podstawowe techniki survivalowe. Między dwoma słupami zawiesza się siatki o drobnych oczkach. Na siatce kondensuje się wilgoć z atmosfery, tworząc krople. Te spadają do rynny i są przechowywane w zbiorniku na wodę. W porównaniu z konwencjonalnymi źródłami wody ta technika nie wymaga nawet prądu i działa pasywnie. Jest więc proekologiczną i oszczędną metodą dostarczania wody do regionów objętych suszą.

Ile wody może dostarczyć mgła? Jak wynika z badania opublikowanego w "Frontiers in Environmental Science", 100 km² kolektorów mgły produkowało od 0,2 do 5 litrów wody na metr kwadratowy dziennie. W najbardziej wydajnych miesiącach - sierpniu i wrześniu - wynik ten zwiększał się do 10 litrów. Badania te wykazały, że skraplanie mgły może być łatwo dostępnym źródłem wody, zwłaszcza w okresach o dużej częstotliwości występowania mgły.