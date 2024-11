Kryształy Janusa, opracowane przez zespół badaczy z Uniwersytetu Jilin oraz laboratorium Smart Materials Lab na NYU Abu Dhabi pod kierunkiem prof. Pance Naumova, działają w podobny sposób: woda kondensuje się na hydrofilowych obszarach, a następnie jest przekazywana poprzez hydrofobowe powierzchnie do pojemnika .

Zastosowanie tych materiałów na większą skalę może znacząco przyczynić się do łagodzenia problemu niedoboru wody na świecie

Niedobór wody to jeden z najpilniejszych problemów współczesnego świata

Badania, opublikowane w czasopiśmie Journal of the American Chemical Society, szczegółowo opisują proces tworzenia kryształów Janusa. Zespół zidentyfikował trzy związki organiczne o wysokiej wszechstronności chemicznej, które umożliwiły stworzenie elastycznych kryształów. Ich powierzchnie posiadają wyraźne regiony hydrofilowe i hydrofobowe, co pozwala na niezwykle skuteczne zbieranie wilgoci z atmosfery.