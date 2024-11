- W odpowiedzi na wideo krążące w mediach społecznościowych, które przedstawia działania interpretowane jako zniszczenie kamienia z Wielkiej Piramidy Cheopsa w obszarze archeologicznym Piramid w Gizie, Ministerstwo Turystyki i Zabytków wyjaśnia, że to, co pojawia się na filmie, to usuwanie nowoczesnych, niearcheologicznych materiałów budowlanych (zaprawy), które zostały zastosowane dziesiątki lat temu w celu pokrycia sieci elektrycznej używanej do oświetlania Piramidy. Najwyższa Rada Starożytności usuwa obecnie te materiały w ramach projektu modernizacji sieci oświetleniowej Wielkiej Piramidy. Prace te są prowadzone bez wpływu na korpus Piramidy lub którykolwiek z jej oryginalnych kamieni - głosi treść oświadczenia egipskiego Ministerstwa Turystyki i Zabytków.