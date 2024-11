Dla Endacotta, którego prace badawcze stanowią część doktoratu poświęconego prehistorycznym strukturom rytualnym, odkrycie to jest kolejnym krokiem w kierunku potwierdzenia jego hipotezy o " świętym łuku ". Według archeologa, kręgi kamienne na wrzosowisku Dartmoor mogły tworzyć złożoną strukturę o ogromnych rozmiarach, której początki sięgają neolitu.

Jednym z najbardziej fascynujących aspektów odkrycia Endacotta jest to, jak nowe znaleziska wpisują się w istniejącą mapę znanych kręgów. Krąg Metheral zdaje się stanowić centralną część struktury , podczas gdy drugi, położony nieco na obrzeżach, mógł pełnić funkcję swoistej bramy wejściowej do "świętego łuku".

Endacott uważa także, że neolityczni mieszkańcy Dartmoor wykorzystywali wyższe partie terenu, jako punkty orientacyjne , co sugeruje, że najpewniej miały one duchowe znaczenie w ich kulturze.

To, co wyróżnia te odkrycia, to ich możliwe związki z innymi znanymi megalitycznymi budowlami, takimi jak choćby Stripple Stones na Bodmin Moor czy Pierścień Brodgara na Orkadach. Endacott zauważa, że ludzie epoki neolitu poruszali się na znaczne odległości, a budowane przez nich kręgi kamienne mogły być wynikiem wymiany wiedzy między różnymi społecznościami.