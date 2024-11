Na terenie miejscowości Hammar, w pobliżu Kristianstad na południu Szwecji, archeolodzy przeprowadzili bardzo owocne wykopaliska. W ich trakcie natrafiono na pozostałości monumentalnego miejsca kultu z okresu neolitu, datowanego na lata 3500-3000 p.n.e. Miejsce to jest otoczone rzędem podłużnych dołów o głębokości do 1,5 metra, układających się w półokrąg. Co ciekawe, niektóre z tych dołów były wyłożone kamieniami, a w innych odnaleziono celowo złożone tam naczynia kultury pucharów lejkowatych.

"Pozostałości zachowane są w bardzo dobrym stanie, co jest niezwykle rzadkie dla znalezisk z tego okresu" - mówi Magnus Artursson, kierownik wykopalisk z Arkeologerna - szwedzkiej instytucji zajmującej się archeologią. Artursson wspomina także, że znalezisko jest unikatowe w skali całego kraju, najbliższe podobne struktury ziemne z okresu neolitu znaleziono dopiero na terenie Danii.

Funkcja kompleksu rytualnego w Hammar

Struktura o średnicy około 50 metrów znajduje się na granicy dawnego mokradła. Jest to miejsce, gdzie ludzie gromadzili się, by wspólnie celebrować rytuały religijne, uczestnicząc w ucztach i składając ofiary. Odkryto tam m.in ślady rytualnego uboju.

Wśród odnalezionych przedmiotów znajdowały się nie tylko naczynia ceramiczne, ale także liczne narzędzia krzemienne oraz dobrze zachowane przedmioty z rogu i kości. Wśród nich były m.in. igła do obróbki skóry, hak wędkarski oraz narzędzie do łupania krzemienia.

Kultura pucharów lejkowatych - pierwsi rolnicy północnej Europy

Odkryte naczynia i inne artefakty są charakterystyczne dla kultury pucharów lejkowatych, która obejmowała tereny od Danii i północnych Niemiec po Polskę i Szwecję. Kultura ta, rozwijała się między 6,3 tys. a 4,8 tys. lat temu i była jedną z pierwszych, które wprowadziły rolnictwo do północnej Europy. Ludzie z tej epoki uprawiali m.in. pszenicę i jęczmień, hodowali zwierzęta, a także polowali oraz łowili ryby.

Dolmeny i grobowce korytarzowe zbudowane z wielkich kamieni, wskazują na złożoność wierzeń i ceremonii pogrzebowych tej kultury. Dwa tego rodzaju grobowce znajdują się w odległości kilku kilometrów od Hammar, co sugeruje, że mogły być związane z odkrytym kompleksem ceremonialnym.

Ze względu na ogromne znaczenie historyczne i naukowe, archeolodzy starają się o dodatkowe fundusze z Narodowej Rady Dziedzictwa Kulturowego Szwecji. Kontynuacja badań umożliwiłaby jeszcze lepsze zrozumienie tego jak dawne północne społeczności rolnicze organizowały swoje życie.