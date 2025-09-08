"Boski influencer" został świętym. Watykan wyniósł Carlo Acutisa
Carlo Acutis zmarł w 2006 roku w wieku zaledwie 15 lat, ale w czasie swojego krótkiego życia dał się poznać jako wierny członek Kościoła katolickiego, który przyjął sobie za cel szerzenie jego nauk w internecie. Projektował tematyczne strony internetowe i dokumentował zgłoszone cuda eucharystyczne, przez co szybko zyskał przydomek "boskiego influencera".
Watykan oficjalnie poinformował w ubiegłym roku, że młody programista nie tylko pisał o cudach, ale sam był sprawcą dwóch. Pierwszy, czyli uzdrowienie brazylijskiego dziecka z wrodzonej choroby trzustki, został uznany w 2020 roku, kiedy to Carlo Acutis został beatyfikowany.
Drugi dotyczył uzdrowienia studentki Uniwersytetu we Florencji, która doznała krwawienia w mózgu na skutek urazu głowy spowodowanego wypadkiem rowerowym - jej matka miała modlić się przy zwłokach nastolatka o uzdrowienie córki, która tego samego dnia zaczęła podobno wracać do zdrowia, dużo szybciej niż lekarze zakładali, że to możliwe.
Tłumy w Rzymie
W efekcie decyzją Franciszka Carlo Acutis miał zostać kanonizowany 26 kwietnia 2025 roku. Z powodu śmierci papieża termin został jednak przesunięty i ceremonia odbyła się dopiero wczoraj. Na placu św. Piotra zgromadziły się tłumy młodych ludzi z całego świata, które wznosiły transparenty i flagi z wizerunkiem Acutisa.
Zdaniem obserwatorów ceremonia miała nie tylko wymiar religijny, ale także symboliczny - w czasach, gdy Kościół mierzy się z kryzysem wiarygodności i dramatycznymi skutkami skandali związanych z nadużyciami, postacie młodych świętych mają odnowić więź z młodszymi pokoleniami. Bo warto też dodać, że kanonizacja Carlo Acutisa odbyła się równocześnie z wyniesieniem na ołtarze innego młodego katolika - Pier Giorgia Frassatiego, który zmarł w 1925 roku w wieku 24 lat.
Cud niezbędny do zostania świętym
A czym tak właściwie jest cud? Według definicji to religijne określenie zjawiska lub zdarzenia, którego nie da się racjonalnie wyjaśnić przez odwołanie do przyczyn naturalnych, a które będąc niepojętym i niewyjaśnionym przez znane człowiekowi prawa natury, uważane bywa za sprzeczne z tymi prawami i za wyraz ingerencji Boga lub sił nadprzyrodzonych. Chodzi więc o czyny wykraczające poza to, co jest możliwe w naturze, jak np. nagłe uzdrowienie osoby uważanej za bliską śmierci.
Takie przypadki są badane i oceniane na płaszczyźnie religijnej i naukowej. Religijne rozpoznanie polega na stwierdzeniu faktu nadzwyczajnego i jego interpretacji, np. poszukując przyczyny cudu i zrozumienia jego sensu, np. wysłuchana modlitwa. W procesie naukowego rozpoznania cudu bierze się pod uwagę, czy zjawisko niezwykłe jest wytłumaczalne w ramach praw znanych współczesnej nauce. Osoby, u których potwierdzi się dwa takie cuda, zostają uznane za święte Kościoła katolickiego.