Carlo Acutis zmarł w 2006 roku w wieku zaledwie 15 lat (jego ciało rok po śmierci przewieziono do Asyżu, gdzie znajduje się w pełnej ekspozycji), ale w czasie swojego krótkiego życia dał się poznać jako wierny członek Kościoła katolickiego, który przyjął sobie za cel szerzenie jego nauk w internecie. Projektował tematyczne strony internetowe i dokumentował zgłoszone cuda eucharystyczne, przez co szybko zyskał przydomek "boskiego influencera".

Drugi dotyczył uzdrowienia studentki Uniwersytetu we Florencji, która doznała krwawienia w mózgu na skutek urazu głowy spowodowanego wypadkiem rowerowym - jej matka miała modlić się przy zwłokach nastolatka o uzdrowienie córki, która tego samego dnia zaczęła podobno wracać do zdrowia, dużo szybciej niż lekarze zakładali, że to możliwe .

Co to jest cud?

A czym tak właściwie jest cud? Według definicji to religijne określenie zjawiska lub zdarzenia, którego nie da się racjonalnie wyjaśnić przez odwołanie do przyczyn naturalnych, a które będąc niepojętym i niewyjaśnionym przez znane człowiekowi prawa natury, uważane bywa za sprzeczne z tymi prawami i za wyraz ingerencji Boga lub sił nadprzyrodzonych. Chodzi więc o czyny wykraczające poza to, co jest możliwe w naturze, jak np. nagłe uzdrowienie osoby uważanej za bliską śmierci.