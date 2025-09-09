W skrócie Pierwszy pociąg towarowy z Warszawy wyruszył Nowym Jedwabnym Szlakiem do Chin.

Europejskie towary, w tym te z Polski, są transportowane w ramach pilotażowego projektu.

PKP Cargo Connect planuje kolejne kursy w najbliższych tygodniach.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Z Warszawy do Chin. Europejskie towary, m.in. z Polski

Z warszawskiego terminala PKP Cargo Connect wyruszył pierwszy skład towarowy, który obrał trasę prowadzącą do chińskiej prowincji Henan. Przejazd ten odbywa się po Nowym Jedwabnym Szlaku - międzynarodowej sieci połączeń kolejowych i logistycznych łączących Europę z Azją.

To wydarzenie stanowi ważny krok w rozwoju wymiany handlowej między Polską a Chinami, a także potwierdza rosnące znaczenie kolejowych szlaków transportowych jako alternatywy dla przewozów morskich czy lotniczych. Do Chin trafią teraz bezpośrednio rozmaite europejskie produkty, od mebli wykonywanych na wymiar, przez specjalistyczny sprzęt i akcesoria narciarskie, aż po obuwie czy elementy wyposażenia placów zabaw.

Pociąg z Polski ruszył Nowym Jedwabnym Szlakiem

W 2016 r. do Polski dotarł pierwszy towarowy pociąg z Chin, a 8 września 2025 r. towary ruszyły od nas do Państwa Środka. Wyroby z Europy, w tym Polski, a także Czech, Litwy, Łotwy czy Niemiec, mogą teraz szybciej i sprawniej docierać na azjatycki rynek koleją, co otwiera przed europejskimi producentami nowe perspektywy. Piotr Sadza, prezes zarządu PKP Cargo Connect skomentował przejazd pociągu z Polski Nowym Jedwabnym Szlakiem:

- Dzisiejszy dzień to symboliczna kontynuacja współpracy, którą rozpoczęliśmy 10 lat temu. Wtedy przywitaliśmy pierwszy pociąg z Chin do Polski, dziś wysyłamy europejskie towary w drugą stronę. To dowód, że wspólnie kreujemy przyszłość międzynarodowej logistyki.

Rozwiń

PKP Cargo Connect z pilotażowym projektem. Otwierają się nowe możliwości

PKP Cargo Connect, międzynarodowy operator logistyczny, oferuje kompleksowe usługi, specjalizując się w transporcie intermodalnym - kolejowym, drogowym i morskim. Partnerem organizacji połączenia jest Henan Zhongyu International Port Group, jedna z najważniejszych korporacji logistycznych w Chinach. Wysłanie pierwszego pociągu z Polski Nowym Jedwabnym Szlakiem to ważny krok, a wkrótce mają odbyć się kolejne przejazdy.

- Jest to pilotażowy projekt, a już w najbliższych tygodniach planujemy kolejne kursy. Wierzymy, że ta inicjatywa otworzy drogę do regularnych przewozów, które połączą polskich i europejskich producentów z rynkiem chińskim - podaje PKP Cargo Connect we wpisie na Facebooku.

Chińskie samochody podbijają polski rynek Wydarzenia24 Wydarzenia 24