Czeskie pociągi rozpędziły się do prędkości 200 km/h.

Czeskie koleje idą w ślady polskich i również stawiają na większe prędkości pociągów. Správa železnic, który jest zarządcą infrastruktury za naszą południową granicą, poinformował, że pierwsze składy zostały rozpędzone już do 200 km/h, co nastąpiło w ubiegły weekend i odbyło się zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami.

Czeskie pociągi Pendolino jeżdzą już z prędkością 200 km/h

Z informacji przekazanych przez Správa železnic wynika, że pierwszymi pociągami z Czech, które rozpędzono do 200 km/h, są tamtejsze składy Pendolino. Pierwszy przejazd z taką prędkością odbył się 31 sierpnia. Tego dnia z Dworca Głównego w Pradze o godzinie 20:27 ruszył pociąg, który o godzinie 22:02 dotarł do celu, którym była stacja kolejowa w Czeskich Budziejowicach.

Trasa z Pragi do Czeskich Budziejowic jest na razie jedyną, którą Správa železnic przystosowało pod kątem prędkości 200 km/h. Jakby tego było mało, dotyczy to wyłącznie dwóch odcinków na tym szlaku, które nie są długie.

Pierwszym odcinkiem jest trasa Soběslav - Doubí u Tábora o długości zaledwie około 7 kilometrów. Drugim jest Sudoměřice u Tábora - Votice o długości około 16 kilometrów. To tylko tutaj czeskie Pendolino rozwijają prędkość 200 km/h, a potem muszą zwalniać. Mimo to czas przejazdy na całym szlaku udało się zredukować do 95 minut.

Czechy kupią kolejne pociągi KDP

Czesi stawiają na rozwój infrastruktury kolejowej i mają w planach modernizować kolejne połączenia, na które zostaną wypuszczone pociągi rozwijające prędkość 200 km/h. Wiemy, że takie składy planuje zakupić największy prywatny przewoźnik zza naszej południowej granicy, czyli RegioJet, który wkrótce wchodzi do Polski. Pojazdy ma dostarczyć bydgoska firma PESA.

Ponadto w planach jest inwestycja w infrastrukturę, która pozwoli na jazdę z jeszcze większą prędkością. Dotyczy to nowego połączenia między Ostrawą a Polską, za którego realizację po naszej stronie ma odpowiadać CPK. Pociągi na tej trasie mają rozpędzać się do nawet 250 km/h, co znacząco skróci czas przejazdu do Katowic - ze 100 do zaledwie 40 minut.

