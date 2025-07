Najdłuższy na świecie klasyczny pociąg dla prędkości 200 km/h. Jest w Polsce.

Tym pociągiem jest skład kategorii EIC "Jantar" należący do PKP Intercity , który kursuje na trasie Warszawa-Gdynia. Pojazd udało się r ozpędzić do prędkości 200 km/h i w ten sposób został ustanowiony dosyć osobliwy rekord, czym pochwalił się prezes spółki, Janusz Malinowski.

Wcześniej EIC "Jantar" osiągał prędkość 160 km/h, ale ta została zwiększona dzięki lokomotywie Griffin 200 dostarczonej przez Newag. Okazuje się, co podkreślił Piotr Malepszak z resortu infrastruktury, że jest to obecnie najdłuższy pociąg klasyczny (składający się z lokomotywy i wagonów) w przedziale V200 na całym świecie ! Jego łączna długość to 390 metrów .

Jakby tego było mało, to pociąg należący do PKP Intercity ustanowił również inny rekord. Jest to także najcięższy, klasyczny skład pasażerski w klasie V200 (dla regularnego ruchu). Jego łączna waga to 877 ton.