Rekordowo długie pociągi na wakacje. PKP Intercity ma składy na 1000 osób.

PKP Intercity z roku na rok ma coraz więcej klientów i co chwilę odnotowuje kolejne rekordy. Polacy pokochali jazdę pociągami, co potwierdzają statystyki udostępniane przez Urząd Transportu Kolejowego. Nadeszły wakacje i wielu podróżnych uda się na wypoczynek koleją. Rodzimy przewoźnik zdaje sobie sprawę z oblężenia i jest na to gotowy.