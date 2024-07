Polacy pokochali pociągi. Takich wyników nie było od lat

Niedawno wspominaliśmy wam o danych za kwiecień, które udostępnił Urząd Transportu Kolejowego i te wskazywały jasno. Polacy pokochali pociągi. Najnowsze wyniki zebrane w okresie całego maja nie pozostawiają złudzeń, że tak jest. Liczba pasażerów pociągów rośnie.

Pociągi w Polsce przewiozły w maju blisko 36,7 mln pasażerów

Z informacji udostępnionych przez UTK za maj wynika, że w ciągu tego jednego miesiąca liczba pasażerów wyniosła prawie 36,7 mln! Dla porównania rok wcześniej liczba osób podróżujących pociągami była o 4,4 mln mniejsza. To oznacza, że tegoroczny wzrost wynosi 13,5 proc.

Tak dobrych wyników nie było w Polsce od ponad dekady. Urząd Transportu Kolejowego odnotował lepsze dane ostatnio w 2012 r. Co ważne, Polacy wybierają się pociągami w coraz dłuższe trasy. W maju 2024 r. zanotowano wartość na poziomie 2,5 mld pasażerokilometrów. To o 18,5 proc. więcej niż rok temu.

Średnia odległość pokonana przez jednego pasażera w maju 2024 r. to ponad 69 km. Jest to prawie 3 km więcej niż rok temu. Natomiast w porównaniu do kwietnia tego roku jest to wynik lepszy o ponad 4 km.

W tym roku polska kolej odnotuje rekord

Wszystko wskazuje na to, że rok 2024 dla pociągów pasażerskich będzie rekordowy. Sugerują to wyniki za pierwsze pięć miesięcy br. Od początku stycznia do końca maja tego typu transport pasażerski obsłużył blisko 167,7 mln osób. Jest to o ponad 17,2 mln więcej pasażerów w porównaniu do podobnego okresu z 2023 r.

Najwięcej osób przewiozło Porlegio, które ma ponad 25 proc. udział. Na drugim miejscu jest PKP Intercity z niespełna 18 proc. wynikiem. Podium zamykają Koleje Mazowieckie z 16,1 proc. Ponad 10 proc. udział w zestawieniu ma również PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście.

PKP Intercity może jednak pochwalić się pierwszą pozycją w przypadku pracy przewozowej, której wartość szacuje się (dla okresu styczeń - maj 2024 r.) na poziomie 10,9 mld pasażerokilometrów. Przewoźnik ma tu udział w postaci aż 58 proc. i wiemy, że w tym roku idzie po rekord, którym ma być osiągnięcie blisko 75 mln pasażerów. W tym celu spółka prowadzi duże inwestycje, które są związane m.in. z zakupem nowych składów i modernizacją istniejących pociągów.